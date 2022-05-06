Всі в зборі: внучка Софії Ротару поділилась рідкісним сімейним фото

Соня Євдокименко показала архівне фото з родичами / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

20-річна Соня Євдокименко вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, також вона будує модельну кар'єру. Але дівчина не забуває про свою батьківщину та родичів, які залишились в Україні.

Днями внучка Софії Михайлівни опублікувала в Instastories сімейне фото. На знімку Соня зображена разом з мамою, татом, братом, а також двома бабусями. Ймовірно, знімок був зроблений ще на Новий рік, яке сім'я святкувала разом.

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Я сумую за ними і сподіваюсь, що скоро обійму їх, – підписала кадр Соня Євдокименко.

Архівний кадр зіркового сімейства / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Один з фоловерів дівчини написав їй, що "пишається нею та її родиною".

Загалом онучка Ротару частенько радувала фанатів сімейними знімками. Проте останнім часом дівчина все менше публікує такі кадри.

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Соня з братом Анатолієм та зірковою бабусею / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Відомо, що син та онук народної артистки – Руслан та Анатолій Євдокименки – намагалися незаконно перетнути кордон і виїхати до Молдови, але прикордонники затримали їх.

Коротко про Соню Євдокименко

Зараз Соня навчається у елітному нью-йоркському університеті Parsons For Design. У молодої красуні вже є наречений-мільйонер, який старший за неї на 13 років – Денис Жаданов.

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Жаданов, як і Євдокименко, родом з України. Зараз чоловік – віцепрезидент з маркетингу в одній компанії, розташованій у Нью-Йорку. У 2018 році Денис з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодших за 30 років".