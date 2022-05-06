Всі в зборі: внучка Софії Ротару поділилась рідкісним сімейним фото

Соня Євдокименко показала архівне фото з родичами / Фото: instagram.com/iamsofiaeve
20-річна Соня Євдокименко вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, також вона будує модельну кар'єру. Але дівчина не забуває про свою батьківщину та родичів, які залишились в Україні.
Днями внучка Софії Михайлівни опублікувала в Instastories сімейне фото. На знімку Соня зображена разом з мамою, татом, братом, а також двома бабусями. Ймовірно, знімок був зроблений ще на Новий рік, яке сім'я святкувала разом.
Я сумую за ними і сподіваюсь, що скоро обійму їх, – підписала кадр Соня Євдокименко.
Один з фоловерів дівчини написав їй, що "пишається нею та її родиною".
Загалом онучка Ротару частенько радувала фанатів сімейними знімками. Проте останнім часом дівчина все менше публікує такі кадри.
Відомо, що син та онук народної артистки – Руслан та Анатолій Євдокименки – намагалися незаконно перетнути кордон і виїхати до Молдови, але прикордонники затримали їх.
Коротко про Соню Євдокименко
Зараз Соня навчається у елітному нью-йоркському університеті Parsons For Design. У молодої красуні вже є наречений-мільйонер, який старший за неї на 13 років – Денис Жаданов.
Жаданов, як і Євдокименко, родом з України. Зараз чоловік – віцепрезидент з маркетингу в одній компанії, розташованій у Нью-Йорку. У 2018 році Денис з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодших за 30 років".