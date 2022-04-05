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Внучка Софії Ротару закликала міжнародних друзів допомогти Україні, яка бореться з абсолютним злом

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 09:20
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Соня Євдокименко на 40-й день війни попросила міжнародне співтовариство всіма силами допомагати Україні, яка протистоїть російським окупантам
Софія Євдокименко звернулася до світу за допомогою для України
Софія Євдокименко звернулася до світу за допомогою для України / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Вже більше 40 днів в Україні йде війна, яку розв'язала Росія, прикриваючись брехливими гаслами. Прямо зараз наша країна відбиває звірячі атаки рашистів, які своєю ненавистю спалюють усі на своєму шляху. Але ми у своїй боротьбі не самотні: величезна кількість людей у всьому світі підтримують нас і всіляко допомагають. Допомагати українцям також закликала і Соня Євдокименко, онучка Софії Ротару.

На своїй сторінці в інстаграм Соня Євдокименко опублікувала пост, у якому закликала свою міжнародну аудиторію допомагати Україні всіма можливими способами.

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40 днів війни. Мільйони зіткнулися з абсолютним та справжнім злом. І все-таки душа знаходить силу у вірі, істині, любові та молитві. За цей час увесь світ відчув та поєднався з українською душею. Те, що незалежно, сповнене любов'ю та достатком. Моя інтернаціональна спільнота! Я закликаю всіх вас вжити заходів та #StandWithUkraine.
Робіть пожертвування, надсилайте гуманітарні вантажі, приєднуйтесь до акцій протесту у вашому місті, приймайте українців, наймайте українців, будьте в курсі подій з надійних джерел, станьте волонтером або допомагайте професійно,

- написала дівчина у соцмережі.

Соня Євдокименко
Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Зазначимо, раніше сім'я Соні опинилася у центрі скандалу. Сина та онука Софії Ротару затримали при спробі втекти з України до Молдови. ЗМІ писали, що вони заплатили по 2 тисячі доларів, щоб мати можливість перетнути кордон. Згодом Анатолій Євдокименко виходив на зв'язок, але ситуацію не коментував.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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