Внучка Ротару показала рідкісні кадри зі старшим на 13 років бойфрендом. Дивіться райські фото з Мексики

Днями коханому 20-річної Соні Євдокименко – Денису Жаданову – виповнилося 33 роки. Із цієї нагоди парочка відправилася у романтичну подорож

Соня Євдокимено показала, як відсвяткувала день народження свого 33-річного коханого. / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Внучка Софії Ротару, яка нещодавно засвітила груди у пікантній фотосесії, не любить афішувати своє особисте життя. Тому милих світлин дівчини з бойфрендом у Мережі майже не має. Однак модель все-таки вирішила порадувати шанувальників рідкісними кадрами з Денисом із відпочинку.

Парочка зараз святкує 33-річчя Дениса. Цей особливий день вони вирішили провести у "гарячі" Мексиці.

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Соня та Денис насолоджуються райськими канікулами у теплій країні. І цим модель не змогла похизуватись у Instastories.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Зазначимо, що на іменинника з ранку чекали теплі слова з привітаннями від коханої та апетитний сніданок. Також у мандрівку Денис та Соня взяли, ймовірно, свого домашнього улюбленця – пухнастенького песика

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Також парочка організувала собі прогулянку містом та узбережжямю окрім того, вони ласували безліччю мексиканськими стравами.

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Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Окремо опублікував у Instagram світлину з внучкою знаменитості сам Жаданов та подякував усім фоловерам за привітання.

Мені 33 роки. Вже за традицією, я прокидаюся рано-вранці й зустрічаю схід сонця біля океану. Святкуємо з Сонею, але думаю про багатьох людей. Дякую всім, хто робить моє життя неймовірним, – підписав фото щасливий іменинник.

Соня Євдокименко та Денис Жаданов зустрічаються вже понад рік. / Фото: instagram.com/denzhadanov

Однак не відомо, як саме Соня привітала бойфренда з днем народження, та який сюрприз влаштувала йому. Ймовірно, зірка не буде розкривати такі подробиці своїх стосунків.

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Коротко про пару

Зараз Соня навчається у нью-йоркському університеті Parsons For Design та будує модельну кар'єру.

Взимку 2020 року стало відомо, що дівчина зустрічається з підприємцем Денисом Жадановим. До цього Соня перебувала у стосунках з французом Марко Дюменілем.

/ Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Денис Жаданов, як і Євдокименко, родом з України. Зараз чоловік – віцепрезидент з маркетингу в одній компанії, розташованій у Нью-Йорку. У 2018 році Денис з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодших за 30 років".

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