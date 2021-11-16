Шон Пенн в Україні! Актор таємно прилетів до Києва

Шон Пенн прилетів до України знімати документальний фільм

Як з'ясувалося, Шон Пенн прилетів до України для секретних зйомок, інформація про які ніде не була поширена. Але неважко здогадатися, що основою сюжету для відеороботи актора, який нещодавно розлучився з молодою дружиною через рік після весілля, будуть революційні події, що відбувалися на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках, тому що помітили Пенна саме у центрі столиці, передає ТСН.

Про приїзд Шона також повідомив бізнесмен і ветеран АТО Леонід Остальцев – він опублікував фотографію з голлівудською зіркою в Instagram. Актор прийшов до його столичного закладу, щоб записати з ним інтерв'ю.

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У мене тут знайомий один з'явився, – написав Леонід в сториз із Шоном.

Фото: Instagram

Також Пенн відвідав вулицю Інститутську – місце розстрілів героїв Небесної Сотні. Далі актор планує вирушити на Донбас у зону бойових дій. Де ще в Україні актор має намір побувати, поки що не відомо.

Шон Пенн нагороджений двома преміями "Оскар" за фільми "Таємнича річка" та "Гарві Мілк". Крім цього, він має численні інші престижні нагороди, серед яких "Золотий глобус" і "Золота пальмова гілка". Актор паралельно зі зйомками в кіно створює документальні картини та займається волонтерством.

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