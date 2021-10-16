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Шон Пенн розлучається із молодою дружиною через рік після весілля – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 13:54
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61-річний Шон Пенн зустрічався з 29-річною акторкой Лейлою Джордж з 2016 року. Рік тому пара офіційно оформила стосунки, влаштувавши таємну церемонію
Шон Пенн розлучається з третьою дружиною
Шон Пенн розлучається з третьою дружиною / Фото: Getty Images

Як пише видання TMZ, ініціатором розлучення стала дружина голлівудського актора . Що послужило причиною розриву поки невідомо. Пара вважає за краще не давати коментарів.

До слова, Лейла Джордж вже підготувала документи для розірвання шлюбу. Заява знаходиться у Верховному суді Лос-Анджелеса.

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Вперше Шона Пенна помітили разом з Лейлою Джордж на гавайському пляжі в жовтні 2016 року. З тих пір вони рідко з'являлися на публіці разом і намагалися не поширюватися про роман. Дівчина знімається в кіно, а також активно займається захистом прав тварин. Лейла – дочка відомого американського актора і продюсера Вінсента Д'Онофріо.

Шон Пенн і Лейла Джордж
Шон Пенн і Лейла Джордж / Фото: Getty Images

Про весілля пари стало відомо в серпні минулого року . На таємній церемонії були присутні лише декілька близьких людей.

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Нагадаємо, для Шона Пенна це був третій шлюб . Першою дружиною актора була співачка Мадонна. Вони одружилися в 1985 році і розлучилися після чотирьох років шлюбу. У 1996 році Пенн одружився на акторці Робін Райт, з якою він виховує двох дітей.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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