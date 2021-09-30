Останній вихід найкращого Джеймса Бонда. Чому потрібно дивитися 25-й фільм про агента 007

Кадри з фільму "007: Не час помирати" / Фото: themoviedb.org

Прем'єра бойовика "007: Не час помирати", який вже показали в Лондоні, дісталася і до України – з 30 вересня фільм можна подивитися в кінотеатрах. Ювілейний 25-й фільм про Джеймса Бонда став не тільки однією з найбільш очікуваних прем'єр року, але також останнім виходом актора Деніела Крейга, який грав цю роль цілих 15 років. Картина також є завершальною частиною цієї ери про агента МІ-6. Сам Крейг вже встиг дати напуття творцям про продовження серії фільмів і попросив, щоб Бонда не перетворювати на жінку.

"Сьогодні" вже подивилися довгоочікувану новинку і поспішаємо поділитися враженнями.

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І одразу відповідаємо – чи варто йти на фільм

Безумовно, так!

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По перше, "007: Не час помирати"- це чудовий зразок свого жанру (екшн, драма, трилер), який повністю виправдовує очікування і передчуття. З одного боку, у фільмі немає нічого, що не було б уже показано в інших картинах з Деніелом Крейгом у ролі Бонда. З іншого – цим фільм і чудовий, особливо для фанатів серії. Дві з половиною години пролетять непомітно, а крім типового бойовика ви насолодитеся й особистою, душевною історією улюбленого персонажа.

По-друге, це останній вихід Деніела Крейга в ролі легендарного агента. Не буде перебільшенням, що Крейг – це найкращий Джеймс Бонд усіх часів. І "007: Не час помирати" тому лише підтвердження.

По-третє, крайній фільм про Джеймса Бонда – "Спектр" – вийшов у 2015 році. Минуло шість років (що, погодьтеся, немало) і ми, глядачі, неабияк скучили за такими фільмами .

Кадр з фільму "Не час помирати" / Фото: themoviedb.org

Сюжет

"007: Не час помирати" дивитися можна навіть якщо ви не бачили попередніх частин. Але все ж в сюжеті фігурують відсилання до подій минулого Джеймса Бонда.

Злочинна організація "Спектр", якій був присвячений попередній фільм, знову має намір зруйнувати життя Джеймса Бонда, який вирішив відійти від справ і тепер насолоджується відпочинком зі своєю коханою Мадлен Свонн на Ямайці. Але раптово до нього звертається за допомогою оперативник ЦРУ Фелікс Лейтер разом з агентом Логаном Ешем. Вони просять Бонда розшукати Обручева – викраденого вченого, який розробив біологічну зброю.

Згодом виявляється, що місія набагато складніше, ніж здається. Бонд стикається з ще одним лиходієм – небезпечним і загадковим злодієм Люцифером Сафіним, у якого свої рахунки з коханою агента 007.

Деніел Крейг у фільмі "Джеймс Бонд: Не час помирати" / Фото: YouTube

Хто в головних ролях?

До ролі коханої Джеймса Бонда повернулася Леа Сейду, яка також знімалася в попередньому фільму "007: Спектр"

Леа Сейду / Фото: themoviedb.org

Зірка фільмів "Дістати ножі" і "Той, що біжить по лезу 2049" Ана де Армас постає в ролі агентки ЦРУ, яка допомагає Джеймсу Бонду.

Ана де Армас у фільмі "007: Не час помирати" / Фото: themoviedb.org

Лиходія Люцифера Сафіна грає Рамі Малек – володар "Оскара" за роль Фредді Мерк'юрі в "Богемній рапсодії".

/ Фото: themoviedb.org

Акторка Лашана Лінч вперше постає в ролі Номі, яка змінила на посту агента 007.

Лашана Лінч в ролі агента 007 / Фото: themoviedb.org

Яким став новий Бонд?

"007: Не час помирати" виглядає дійсно епічно, але разом з цим тут більший акцент на особистій історії Джеймса Бонда і на тому, як він змінився за ці роки.

Ми вважаємо цей фільм класичним фільмом про Бонда, але в сучасній інтерпретації, і він також життєво важливий, тому що це п'ятий і останній фільм з Деніелом Крейгом. Це кульмінація всього, через що пройшов його персонаж, і пов'язує усі сюжетні лінії. Повинен сказати, це досить епічний фільм, – сказав Кері Фукунага в інтерв'ю TotalFilm.

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