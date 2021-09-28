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СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Усі номінанти на українську премію "Кіноколо" – список

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 13:51
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Щороку Національна премія кінокритиків "Кіноколо" присуджує нагороди за досягнення українського кінематографа і відзначає найкращих діячів індустрії
Оголошено номінантів на премію "Кіноколо"
Оголошено номінантів на премію "Кіноколо" / Фото: facebook.com/kyivcriticsweek

Сьогодні стали відомі імена номінантів на українську премію "Кіноколо". Уже четвертий рік премія присуджується в таких номінаціях, як найкращий повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний фільм, анімаційний фільм, відкриття року, найкращий режисер, найкращі акторка і актор. Цього року з'явилися дві нові номінації: найкращий сценарій і "за досягнення".

Нагадаємо, днями стало відомо, що від України на "Оскар-2022" висунули фільм "Погані дороги".

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Імена переможців премії "Кіноколо" ми дізнаємося на церемонії нагородження в день відкриття фестивалю "Київська тиждень критики" – 21 жовтня. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці.

Найращий повнометражний ігровий фільм

  • "Королі репу" – режисер Мирослав Латик
  • "Носоріг" – режисер Олег Сенцов
  • "Стоп-Земля" – режисер Катерина Горностай
  • "Сторонній" – режисер Дмитро Томашпольський

Постер до фільму "Стоп-Земля"
Постер до фільму "Стоп-Земля" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

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Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • "Біжи, Таню, біжи" – режисерка Софія Поліщук
  • "Папині кросівки" – режисерка Ольга Журба
  • Leopolis Night – режисер Нікон Романченко
  • "20-11-7.mp4" – режисерка Аліна Панасенко

Кадр з фільму "Біжи, Таня, біжи"
Кадр з фільму "Біжи, Таня, біжи" / Фото: facebook.com/sophie.polischuk

Найкращий документальний фільм

  • "Земля Івана" – режисер Андрій Лисецький
  • "Національний музей" – режисер Андрій Загданський
  • "Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко
  • "Цей дощ ніколи не скінчиться" – режисерка Аліна Горлова
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Кадр з фільму "Земля Івана"
Кадр з фільму "Земля Івана" / Фото: facebook.com/ivanslandfilm

Найкращий анімаційний фільм

  • "Глибока вода" – режисерка Анна Дудко
  • "Непотрібні речі" – режисер Дмитро Лісенбарт
  • "Тигр блукає поруч" – режисерка Анастасія Фалілеєва
  • Papier-mâché – режисерка Анастасія Фалілеєва

Постер до анімаційного фільму
Постер до анімаційного фільму "Глибока вода" / Фото: facebook.com/DeepWaterAnimation

Відкриття року

  • "Із зав’язаними очима" – режисер Тарас Дронь
  • "Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко
  • "Стоп-Земля" – режисерка Катерина Горностай
  • "Я працюю на цвинтарі" – режисер Олексій Тараненко

Постер до фільму "Я працюю на кладовищі"
Постер до фільму "Я працюю на кладовищі" / Фото: facebook.com/iworkatthecemetery

Найкращий режисер/режисерка

  • Аліна Горлова – "Цей дощ ніколи не скінчиться"
  • Катерина Горностай – "Стоп-Земля"
  • Олег Сенцов – "Носоріг"
  • Дмитро Томашпольский – "Сторонній"

Кадр з фільму "Стоп-Земля", реж. Катерина Горностай
Кадр з фільму "Стоп-Земля", реж. Катерина Горностай / Фото: berlinale.de

Найкращий актор

  • Михайло Дзюба – "Королі репу"
  • Роман Луцький – "Безславні кріпаки"
  • Віталій Салій – "Я працюю на цвинтарі"
  • Сергій Філімонов – "Носоріг"

Кадри з фільму "Носоріг" Олега Сєнцова
Кадри з фільму "Носоріг" Олега Сєнцова / Фото: Скріншот з YouTube

Найкраща акторка

  • Ірма Вітовська – "Між нами"
  • Марина Кошкіна – "Із зав'язаними очима"
  • Наталія Половинка – "Мати Апостолів"
  • Марія Федорченко – "Стоп-Земля"

Марина Кошкіна у фільмі "Із зав'язаними очима"
Марина Кошкіна у фільмі "Із зав'язаними очима" / Фото: blindfoldfilm.info

Найкращий сценарій фільму

  • Катерина Горностай – "Стоп-Земля"
  • Мирослав Латик, Олексій Комаровський, Роман Магрук – "Королі репу"
  • Олег Сенцов – "Носоріг"
  • Дмитро Томашпольский – "Сторонній"

Кадр з фільму "Королі репу"
Кадр з фільму "Королі репу" / Фото: cinema.in.ua

За досягнення

  • Наріман Алієв – серія подкастів "Мінкультпривіт", другий сезон
  • Андрій Алферов – "Польоти уві сні та наяву. Виставка"
  • Станіслав Битюцький, Арсеній Князьков, Станіслав Мензелевський, Анна Онуфрієнко, Олександр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 кращих українських фільмів в історії"
  • Денис Буданов – цифрова архівація національного кінопроцессу: представлення вітчизняних стрічок, кінофестивалів, кінокритичних публікацій у головних кінобазах мережі

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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