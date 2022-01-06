Wellboy, Аліна Паш, Ганна Трінчер та інші: хто візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2022?

Хто візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2022 / Фото: Instagram
Фінал грандіозного відбору на "Євробачення-2022" цього року відбудеться у лютому та пройде у зміненому форматі .
Боротьба за місце на вокальному шоу цього року буде напруженою, адже заявку на участь у Нацвідборі подали багато талановитих українських артистів. Списком конкурсантів поділилося видання MUZVAR ".
Як стало відомо, деяких із учасників організатори відбору на "UA: Суспільне" запросили особисто. Так, наприклад, запрошення взяти участь у конкурсі отримала співачка та блогер Ганна Трінчер, але молода артистка вирішила відмовитися від участі, повідомляють інсайдери.
Окрім Трінчера, особисте запрошення отримав багаторазовий учасник Національного відбору співак LAUD.
За інформацією інсайдерів, зараз з майбутніми конкурсами проводять співбесіди та попередню перевірку щодо конфліктних тем, таких як виступи в Росії та Білорусі, а також окупованих територіях.
Хто візьме участь у Національному відборі – 2022?
Цього року серед потенційних конкурсантів вокальної премії виявилися як популярні українські виконавці, такі як Wellboy та Аліна Паш, так і "новенькі".
- Wellboy
- ROXOLANA
- hurtom
- GORIM!
- Cloudless
- Michael Soul
- LAURA MARTI
- SOWA
- ТОНКА
- Nazar YA
- Софія Іванько
- Софія Шанті
- Eria
- IDXO
- Uliana Royce
- Alina Pash
Нагадаємо, "Євробачення-2022" пройде у Турині. Півфінали проведуть 10 та 12 травня, а великий фінал відбудеться на арені PalaOlimpico 14 травня.
Представники України на минулому конкурсі "Євробачення-2021" гурт Go_A вже встиг увійти в історію конкурсу зі своїм хітом "Шум" .