Українська пісня Go_A увійшла до ТОП-3 найпопулярніших пісень Євробачення

Музична композиція "SHUM" на вокальному конкурсі підкорила серця не лише українських слухачів, а й знайшла шанувальників у всьому світі

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

Українська етно-фольк-група Go_A продовжує здобувати престижні нагороди. Днями музиканти удостоїлися премії за найкращу постановку на конкурсі Eurovision Award s.

Радіо вокального конкурсу Євробачення ESC Radio підбило підсумки щорічного голосування за найпопулярніші пісні премії та виділило трійку лідерів.

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За свою пісню "SHUM" гурт Go_A отримав почесну бронзу і став однією з найвідоміших пісень за всю історію Євробачення. Випередили українських музикантів лише переможниця Євробачення-2021 Loreen із піснею "Euphoria" та тріумфатори минуло року Måneskin.

Крім того, українським музикантам вдалося двічі потрапити до списку. Ще одна композиція "Solovey", з якою гурт переміг на Нацвідборі, теж увійшла до рейтингу і посіла 128 місце.

Рік розпочався SHUMно. Вперше в історії до цього чарту потрапили одразу дві україномовні пісні, – поділилися новиною на офіційному акаунті Go_A.

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Варто зазначити, що не тільки Go_A потрапили до престижного списку. До ТОП-100 увійшла й Джамала, яка перемогла на Євробаченні-2016 із піснею "1944". Вкотре в рейтингу опинилася Вєрка Сердючка з треком Dancing Lasha Tumbai та Руслана зі своїми Дикими танцями.

Раніше ми писали про те, що солістка групи Go_A потрапила у скандал із Іво Бобулом. співак різко відгукнувся про творчість та вокальні дані Катерини Павленко .