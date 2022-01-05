Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок 💼 Політичні прогнози 2022 🍰 Готуємо на Різдво

Курйоз із Сайрус

Лорак в Україні

Брати Богданови

Фільми на свята

Селфі 1 січня

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Українська пісня Go_A увійшла до ТОП-3 найпопулярніших пісень Євробачення

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 11:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Музична композиція "SHUM" на вокальному конкурсі підкорила серця не лише українських слухачів, а й знайшла шанувальників у всьому світі
Go_A
Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

Українська етно-фольк-група Go_A продовжує здобувати престижні нагороди. Днями музиканти удостоїлися премії за найкращу постановку на конкурсі Eurovision Award s.

Радіо вокального конкурсу Євробачення ESC Radio підбило підсумки щорічного голосування за найпопулярніші пісні премії та виділило трійку лідерів.

Реклама

За свою пісню "SHUM" гурт Go_A отримав почесну бронзу і став однією з найвідоміших пісень за всю історію Євробачення. Випередили українських музикантів лише переможниця Євробачення-2021 Loreen із піснею "Euphoria" та тріумфатори минуло року Måneskin.

Крім того, українським музикантам вдалося двічі потрапити до списку. Ще одна композиція "Solovey", з якою гурт переміг на Нацвідборі, теж увійшла до рейтингу і посіла 128 місце.

Рік розпочався SHUMно. Вперше в історії до цього чарту потрапили одразу дві україномовні пісні, – поділилися новиною на офіційному акаунті Go_A.

Реклама

Варто зазначити, що не тільки Go_A потрапили до престижного списку. До ТОП-100 увійшла й Джамала, яка перемогла на Євробаченні-2016 із піснею "1944". Вкотре в рейтингу опинилася Вєрка Сердючка з треком Dancing Lasha Tumbai та Руслана зі своїми Дикими танцями.

Раніше ми писали про те, що солістка групи Go_A потрапила у скандал із Іво Бобулом. співак різко відгукнувся про творчість та вокальні дані Катерини Павленко .

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
5 січня. Умберто Еко 90 років тому (1931) в італійській Алессандрії народився вчений, філософ та письменник, автор культових творів “Ім'я Рози”, “Маятник Фуко”, “Баудоліно” Умберто Еко…
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти