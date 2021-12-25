Юрій Рудий про Холостячку та розставання Огнєвіч із Задворним: Шоу суперечить чоловічій натурі

Юрій Рудий поділився думками щодо вибору Злати Огнєвіч та рішення Андрія Задворного. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, yuriyrudy

Після того, як глядачі дізнались, що Андрій Задворний розійшовся зі Златою Огнєвіч через півтора місяці стосунків, чоловіка просто таки "атакували" хейтери. Хоч він пояснював, що пішов тому, що "у нього охолонули почуття", проте його продовжують критикувати.

Юрій Рудий, який відверто розповів про закулісся шоу "Холостячка", поділився з нами своїми думками з приводу ситуації, яка склалася після фіналу. За його словами, вибір Злати, як жінки логічний і досить зрозумілий.

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Адже Андрій Задворний, не зважаючи на думку вагомої кількості емоційної аудиторії, яка розчарована побаченим на екрані, має чоловічий стержень. Так, може в нього не все склалось з батьками як в багатьох інших сім’ях, але не всі ми ідеальні і життя в кожного складне по-своєму, – ділиться з нами Рудий.

Юрій Рудий не стежить за Златою Огнєвіч у соцмережах / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Як зазначив Юрій, Андрій з самого початку не намагався бути в очах глядача та самої холостячки ідеальним.

Це викликає певний рівень поваги, принаймні моєї, хоч ми з ним далеко не друзі, – додав чоловік.

Також Рудий прокоментував рішення Андрія щодо Злати. Як він пояснив, Задворний "досяг поставленої мети та знову отримав свободу вибору".

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В рамках проєкту, вибору в нього в принципі і не було, що протирічить чоловічій сутності, адже чоловік, як альфасамець повинен добиватись серця дівчини, яку він сам обрав, а не яку йому запропонували, і це доречі проблема самого шоу, адже тут порушені ідеологічні цінності закладені у чоловічій сутності природою, – зазначив він.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний розійшлися через півтора місяців стосунків. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Рудий пояснив, що "інстинкт та жага перемоги взяли своє, тому не дивно, що вони розійшлись після того, як Андрій досяг мети". Як додав Юрій, мета завоювати була, а мету втриматись в парі – ніхто не ставив.

В моєму випадку це чимось схоже на кіно, де персонажі люблять один одного поки в кадрі. Камери вимкнулися – любов закінчилась, – висловився учасник "Холостячки".

Окрім того, Юрій Рудий заявив, що хейт, який полився в бік Андрія – це закономірне явище проєкту.

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Зверніть увагу, що більшість учасників пішли з проєкту принижені та ображені. Вони не пожаліли навіть героїню шоу, яку показали в світлі легковажної дівчини, – ділиться Рудий.

На його думку, "сльозами учасниці редактори реаліті взялись виправляти ситуацію" нібито задля заробітку, і відповідно, "перенаправили хвилю хейту на неугодного проєкту Андрія Задворного".

Раніше Юрій Рудий зізнався, що йому не цікава Злата Огнєвіч, але він поважає її як людину.