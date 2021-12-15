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Победитель "Холостячки-2" расставил все точки над "і" с Огневич: Нехорошо влюбиться просто в картинку

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 11:52
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Андрею Задворному часто "прилетает" в Сети из-за расставания со Златой Огневич. Поэтому он решил окончательно прояснить ситуацию
Андрей Задворный ответил на хейт в Сети за участие в "Холостячке".
Андрей Задворный ответил на хейт в Сети за участие в "Холостячке". / Фото: Instagram

После того, как зрители узнали, что Задворный разошелся с Огневич спустя полтора месяца отношений, мужчину просто-таки "атаковали" фолловеры . Хотя Андрей объяснял, что ушел из-за того, что "у него охладились чувства", однако поклонники продолжают хейтит его.

Так, Задворный объяснил, что он не использовал Злату Огневич ради пиара. По его словам, абсолютно все соглашались на участие в реалити, осознавая рост популярности.

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Все, кто идет на проект, понимают, что получат пиар. Вопрос: главная ли это цель?, – объяснил бизнесмен.

В то же время Андрей утверждает, что он действительно надеялся обрести любовь, и у него в приоритете не был пиар:"Для меня пиар – это побочный эффект".

Победитель "Холостячки" заявил, что мог бы ходить с артисткой на светские мероприятия, быть наиболее обсуждаемой парочкой. Однако поступил иначе, потому что "не в этом дело".

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Я считаю, что нехорошо влюбиться прямо в картинку с ТВ, нужно узнать человека, – подчеркнул мужчина.

Как добавил Задворный, он мог бы расстаться с певицей иначе, если бы ему нужна была только популярность. Однако почти сразу после окончания проекта он признался Злате, что больше ее не любит. По словам Андрея, он мог бы выбрать для разрыва другой, более "подходящий" момент.

Так объясните мне, дорогие, тогда: почему я не дождался последнего пост-шоу, чтобы просто получить все лавры себе? Не потянул время, так сказать, до "выгодного" момента?, – спросил бизнесмен у фолловеров.

Андрей Задворный стал победителем "Холостячки-2"
Андрей Задворный стал победителем "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также подписчики вспомнили и слова Задворного о том, что он не спешит во второй раз становиться отцом. Они снова сетовали ему: "Почему же он пошел на проект?"

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Я очень хочу семью и детей. Юридический факт брака для меня имеет вторичную важность. Свадьба, в моей картине мира – это событие для двоих, а не пышное гулянье, – заявил Задворный.

Напомним, что Злата Огневич рассказала об изменениях в жизни после разрыва с победителем "Холостячки" и поделилась, как чувствует себя в данный момент.

Также раньше финалист реалити Дмитрий Шевченко рассказал об отношениях с Златой Огневич после проекта. А вот другой участник Андрей Хветкевич ответил, почему главная героиня выгнала его из "Холостячки".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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