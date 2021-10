За місце в фіналі Співають всі! змагатиметься дружина відомого композитора

Що покажуть в сьомому випуску «Співають всі!» / Фото: телеканал "Україна"

Однією з учасниць сьомого епізоду грандіозного талант-шоу "Співають всі!" стане загадкова незнайомка на ім'я Дарія.

Та дехто із зіркової сотні впізнає в ній дружину свого колеги.

А правда, що в цій студії є твій чоловік? – поцікавиться співачка Оля Цибульська.

Судді грандіозного шоу "Співають всі!" почнуть гадати, чиєю ж дружиною може бути учасниця. Сама вона не стала розкривати цю таємницю, а лише мило посміхнулася.

Я радий тебе тут бачити, – звернеться до учасниці ведучий проєкту Володимир Остапчук. – Просто скажу, що цю прекрасну сім'ю я знаю вже багато років. І коли ти вийшла на сцену, я подумав: "Не може бути! У нашій сотні ж є твій чоловік!"

Володимир Остапчук в шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

То чиєю ж дружиною виявиться загадкова Дарія? І чи вдасться їй вразити наймасштабніше в нашій країні журі своїм голосом? Дивіться у новому випуску шоу "Співають всі!" в цю суботу, 9 жовтня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

