MONATIK став суддею шоу "Співають всі!"

У новому випуску масштабного талант-шоу "Співають всі!", Яке виходить по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна", крісло зірковго гостя займе популярний артист і креатор MONATIK.

Разом з "сотнею" суддів проєкту артист вибере двох останніх фіналістів , Які в фіналі шоу змагатимуться за головний приз в розмірі півмільйона гривень. За лаштунками шоу артист розповів, чому вирішив приєднатися до проєкту і зізнався, як готовий підтримати молоді таланти.

Зірка сучасної музичної культури MONATIK вийшов на сцену суперпопулярного шоу "Співають всі!", щоб запалити з хітом "Запалювати / JoMo", який полюбили мільйони прихильників по всьому світу.

Пізніше артист зайняв місце на "стіні" поруч з капітаном Наталею Могилевською. MONATIK зізнається – для нього участь у такому масштабному проєкті – справжнє свято, тим більше, що поруч з ним знаходиться аж 100 зіркових колег.

Я хочу від усього серця висловити повагу організаторам і продюсерам шоу "Співають всі!", Які зважилися на реалізацію такого масштабного проекту. Об'єднати 100 артистів і зробити це настільки гідно, на такому високому професійному рівні!

Артист зазначив. що не з чуток знає, як це складно і відповідально.

Адже ми з командою створювали мюзикл "РИТМ", в рамках якого об'єднали 12 ТОП-артистів. До кожного потрібен свій підхід, прояв індивідуальності. Слід зазначити, що Наталя Могилевська як капітан "сотні" вміло керує процесом і задає потрібний ритм всім! – поділився MONATIK.

Перебування в суддівському кріслі для MONATIK, який оголосив світовий тур у 2022 році і почне його з гастролей в Штатах, звичайна справа, тому особливих переживань у нього не було.

Я відчував себе досить комфортно. А то, що наші думки можуть відрізнятися – це нормальна практика. Я завжди дотримуюся думки, що суддівське крісло створено для того, щоб промотивувати, надихнути або підштовхнути молодих виконавців на якісь звершення, – коментує артист.

Музикант зізнався – чи готовий він до відкриття нових талантів в ролі продюсера і чи може хтось із учасників розраховувати на такий подарунок долі.

Для мене завжди важлива особистість, індивідуальність, творчість у всіх його проявах. Що стосується продюсування – в цьому році з нашої музичної корпорації випустилися дві талановиті артистки Lida Lee і Nino Basilaya, які є серед зіркового журі "Співають всі!" За рік співпраці ми дали дівчаткам все ресурси для того, щоб далі вони могли бути сольними співачками. Сьогодні я розглядаю продюсування проектів, шоу, мюзиклів і, як це було завжди, своєї сольної кар'єри , – розповів MONATIK.

А хто з учасників зможе підкорити MONATIK і зайняти своє місце серед фіналістів проєкту, глядачі телеканалу "Україна" дізнаються вже цієї суботи, 9 жовтня, о 21:00 в новому випуску шоу "Співають всі!"

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

