"Захищаю рідну землю": актор та комік Юрій Ткач вступив до лав територіальної оборони Києва

Актор та комік Юрій Ткач вступив до лав територіальної оборони Києва / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

П'ятий день вторгнення Росії згуртував українців між собою як ніколи! Водночас йдемо до перемоги та надихаємося сильними зірковими чоловіками, які вийшли на захист нашої країни. Раніше учасник "Холостячки" Макс Тарапата вступив до лав територіальної оборони Києва. Юрій Ткач узяв рушницю до рук і стоїть на варті спокою Києва.

Юрій Ткач повідомив у своєму Instagram про те, що не збирався ховатися чи тікати з країни, а взяв зброю в руки та захищає свою сім'ю та мирних жителів. Так і має чинити чоловік!

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Актор та комік Юрій Ткач вступив до лав територіальної оборони Києва / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Також актор регулярно публікує у сторіс, фото, що надихають, та пости.

Актор та комік Юрій Ткач вступив до лав територіальної оборони Києва / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

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Нагадаємо, що раніше продюсер "Орла і Решки" виклала номери телефонів російських зірок, які підтримали Путіна. Ось що робить з людиною злість та боротьба за справедливість!

Слава Україні!