Замовлення Кремля? Про Аллу Пугачову зняли "огидне кіно"

Про Аллу Пугачову в Росії зняли фільм із надією зіпсувати її репутацію / Фото: vokrug.tv/
Чоловік Алли Пугачової, шоумен та комік Максим Галкін вже відкрито критикує та висміює владу РФ та головних російських пропагандистів. Галкін також визнає, що Росія розв'язала в Україні війну. Сама Примадонна поки що публічно не робила таких гучних заяв, при цьому її позиція цілком очевидна.
Нещодавно на будівлі телецентру "Останкіно" у Москві з'явився напис "Алло, ти давно тут усіх заї*ала". Співачка відповіла: "Чим нижчий інтелект, тим голосніші образи. Живи спокійно, країно!".
Схоже, що написами в РФ не обмежилися і зняли про Примадонну провокаційний фільм. Про це повідомляє журналіст Роман Супер.
Друзі з Першого повідомляють, що на телеканал спустилося велике документальне кіно про Аллу Пугачову, в якому артистка показана зрадницею, ренегатом та "відрижкою ельцинської епохи". Кіно настільки масштабно огидне, що зазнало критики навіть з боку деректора Дирекції інформаційного мовлення Кирила Клейменова. Керівництво каналу намагається чинити опір виходу цього фільму в ефір, – пише Роман.
На запитання підписників Романа про те, хто міг створити кінострічку про Примадонну, Супер відповів, що це справа рук адміністрації президента РФ.
Зазначимо, Максим Галкін вже неодноразово засуджував путінську владу за розв'язану війну в Україні. А ось Алла Пугачова уникає публічних розмов на цю тему. Втім, незабаром Примадонна може порушити мовчання.