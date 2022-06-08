Замовлення Кремля? Про Аллу Пугачову зняли "огидне кіно"

Про Аллу Пугачову в Росії зняли фільм із надією зіпсувати її репутацію / Фото: vokrug.tv/

Чоловік Алли Пугачової, шоумен та комік Максим Галкін вже відкрито критикує та висміює владу РФ та головних російських пропагандистів. Галкін також визнає, що Росія розв'язала в Україні війну. Сама Примадонна поки що публічно не робила таких гучних заяв, при цьому її позиція цілком очевидна.

Нещодавно на будівлі телецентру "Останкіно" у Москві з'явився напис "Алло, ти давно тут усіх заї*ала". Співачка відповіла: "Чим нижчий інтелект, тим голосніші образи. Живи спокійно, країно!".

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Схоже, що написами в РФ не обмежилися і зняли про Примадонну провокаційний фільм. Про це повідомляє журналіст Роман Супер.

Друзі з Першого повідомляють, що на телеканал спустилося велике документальне кіно про Аллу Пугачову, в якому артистка показана зрадницею, ренегатом та "відрижкою ельцинської епохи". Кіно настільки масштабно огидне, що зазнало критики навіть з боку деректора Дирекції інформаційного мовлення Кирила Клейменова. Керівництво каналу намагається чинити опір виходу цього фільму в ефір, – пише Роман.

Про Аллу Пугачову зняли "огидне кіно" / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На запитання підписників Романа про те, хто міг створити кінострічку про Примадонну, Супер відповів, що це справа рук адміністрації президента РФ.

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Скріншот: Facebook

Зазначимо, Максим Галкін вже неодноразово засуджував путінську владу за розв'язану війну в Україні. А ось Алла Пугачова уникає публічних розмов на цю тему. Втім, незабаром Примадонна може порушити мовчання.