Аллу Пугачову публічно послали у Москві. Примадонна відповіла

Днями на стіні будівлі московського телецентру "Останкіно" Аллі Борисівній залишили лайливе послання. Співачка у свою чергу тонко натякнула на недоумкуватість злочних рашистів

Алла Пугачова відповіла на "послання" на вежі "Останкіно" / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом на Росії все частіше гостро критикуюють Аллу Пугачову. Хоч раніше під гарячу руку путінських маріонеток потрапляв лише її чоловік Максим Галкін, який з перших днів повномастшабної війни засуджує Кремль.

Тепер ж путіністи "взялись" за Примадонну. Зокрема, Надія Бабкіна наїхала на Аллу Борисівну за те, що вона виїхала з сім'єю до Ізраїлю.

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Також днями "висококультурні патріоти" країни-агресорки послали співачку з будівлі телецентру "Останкіно" у Москві. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі NEXTA Live.

На відеопроєкції транслювали: "Алло, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут усіх за*бала".

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Пугачова не забарилась з відповідю. В Instagram зірка опублікувала відео, на якому вона посміхається. Співачка натякнула на недалекість її рашистських хейтерів.

Чим нижче інтелект, тим голосніше образи. Живи спокійно, країна!, – лаконічно написала Алла Борисівна.

Цікаво, що Примадонна не закрила коментарі до допису. І звісно ж, злосні росіяни не прогаяли можливості висловитись:

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Так і залишайтеся там із розумними.

Це ви про Максимку, він голосно ображає, на весь світ кричить.

Ми спокійні на своїй Батьківщині!

Скріншот Instagram

На щастя, думаючих фоловерів у Примадонни виявилось більше – вони підтримали зірку:

Як точно сказано.

Воістину мудра жінка.

Дякуємо вам і Максиму за правду! За те, що у вас є честь і совість!

Скріншот Instagram

Зазначимо, Максим Галкін вже неоднаразово засуджував путінську владу за розв'язану війну в Україні. А от Алла Пугачова уникає публічних розмов на цю тему. Втім, невдовзі Примадонна може порушити мовчання.

До речі, нещодавно Алла Пугачова заговорила про повернення до РФ. Втім, незрозуміло, чи це справді так.