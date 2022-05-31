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Аллу Пугачову публічно послали у Москві. Примадонна відповіла

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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31 травня, 09:49
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Днями на стіні будівлі московського телецентру "Останкіно" Аллі Борисівній залишили лайливе послання. Співачка у свою чергу тонко натякнула на недоумкуватість злочних рашистів
Алла Пугачова відповіла на "послання" на вежі "Останкіно"
Алла Пугачова відповіла на "послання" на вежі "Останкіно" / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом на Росії все частіше гостро критикуюють Аллу Пугачову. Хоч раніше під гарячу руку путінських маріонеток потрапляв лише її чоловік Максим Галкін, який з перших днів повномастшабної війни засуджує Кремль.

Тепер ж путіністи "взялись" за Примадонну. Зокрема, Надія Бабкіна наїхала на Аллу Борисівну за те, що вона виїхала з сім'єю до Ізраїлю.

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Також днями "висококультурні патріоти" країни-агресорки послали співачку з будівлі телецентру "Останкіно" у Москві. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі NEXTA Live.

На відеопроєкції транслювали: "Алло, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут усіх за*бала".

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Пугачова не забарилась з відповідю. В Instagram зірка опублікувала відео, на якому вона посміхається. Співачка натякнула на недалекість її рашистських хейтерів.

Чим нижче інтелект, тим голосніше образи. Живи спокійно, країна!, – лаконічно написала Алла Борисівна.

Цікаво, що Примадонна не закрила коментарі до допису. І звісно ж, злосні росіяни не прогаяли можливості висловитись:

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  • Так і залишайтеся там із розумними.
  • Це ви про Максимку, він голосно ображає, на весь світ кричить.
  • Ми спокійні на своїй Батьківщині!
Скріншот Instagram

На щастя, думаючих фоловерів у Примадонни виявилось більше – вони підтримали зірку:

  • Як точно сказано.
  • Воістину мудра жінка.
  • Дякуємо вам і Максиму за правду! За те, що у вас є честь і совість!
Скріншот Instagram

Зазначимо, Максим Галкін вже неоднаразово засуджував путінську владу за розв'язану війну в Україні. А от Алла Пугачова уникає публічних розмов на цю тему. Втім, невдовзі Примадонна може порушити мовчання.

До речі, нещодавно Алла Пугачова заговорила про повернення до РФ. Втім, незрозуміло, чи це справді так.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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