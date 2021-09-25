Бажаю, щоб у неї нічого не вийшло: хто з учасників несподівано залишив Холостячку-2

Хто залишив проект у другому випуску шоу "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

У першому випуску другого сезону шоу "Холостячка", на Першій вечірці, Злата Огнєвіч познайомилася з 25 чоловіками, але далі пройшли тільки 16. Тепер чоловіків стало 14.

У другому випуску проєкт вирішив покинути 36-річний тренер з плавання Ігор Присяжнюк. Про це він повідомив Златі особисто – у пари стався не найприємніша розмова.

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Ігор зізнався, що він прийшов на проєкт, оскільки це був найвірніший спосіб познайомитися зі Златою – в реальному житті, за словами Присяжнюка, у нього не було шансів дізнатися співачку краще.

Ігор Присяжнюк, ексучасник "Холостячки-2" / Фото: СТБ

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Ігор заявив, що він хоче покинути проєкт через те, що він не може залишати роботу надовго. Присяжнюк тренує дітей з особливостями розвитку, яким не можна робити велику перерву між тренуваннями.

Але це ще не все, Злата з'ясувала, що Ігор раніше вже брав участь в романтичних проєктах, де нібито шукав любов. Огнєвіч засумнівалася в тому, що чоловік прийшов на "Холостячку-2", щоб побудувати стосунки.

Ігор брав участь в шоу "Половинки" і "100 і 1". Там, за словами чоловіка, він дійсно "шукав кохання".

Скріншот: відео

В результаті з'ясувалося, що Ігор прийшов на "Холостячки-2" заради знайомства зі Златою і близького спілкування з нею. Злата, звичайно ж, не змогла прийняти цей факт.

Йду з проєкту, на жаль, не отримавши, що хотів. Бажаю, щоб у неї нічого не вийшло! – заявив Ігор.

Хто ще покинув проєкт "Холостячка-2"

Ще один учасник, який покинув проєкт – Євген Селютін. Холостячку збентежив той факт, що Євгену подобається, коли жінка першою проявляє ініціативу.

За словами Злати, у неї вже був такий досвід, і вона не хоче, щоб він повторювався.

Євген Селютін, ексучасник "Холостячка-2" / Фото: СТБ

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