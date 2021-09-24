Директорка Злати Огнєвіч боротиметься за місце у фіналі "Співають всі"

У суботу, 25 вересня, о 21:00 телеканал "Україна" покаже п'ятий випуск улюбленого шоу мільйонів "Співають всі!" Серед конкурсантів буде учасниця, яка добре знайома багатьом суддям

Директор Злати Огнєвіч прийде на "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", instagram.com/zlata.ognevich

55-річна Марина Левченко працює в шоу-бізнесі вже 25 років, але весь цей час вона залишалася за лаштунками. Зараз вона – концертна менеджерка співачки Злати Огнєвіч, тому знає багатьох артистів. Однак для її колег справжньою сенсацією стане той факт, що співає і сама Марина.

Останній раз я брала участь в конкурсі в 1993 році – на "Червоній руті". У мене була мрія – стати співачкою, але 20 років тому я перенесла операцію на голосових зв'язках. Можливо, ви поставите запитання, навіщо я тут сьогодні? У мене вже підростають онуки і я не розумію, як це могло так швидко статися. Але ніколи не пізно зробити собі такий подарунок, – розкаже в ефірі каналу "Україна" Марина Левченко.

"Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Ця учасниця – прекрасний приклад того, як потрібно любити життя. Марина зізнається, що свої 85 років планує зустріти на яхті, насолоджуючись келихом просекко під шум вітру.

Мариночко, я тобі обіцяю, що на тій яхті для тебе танцювати буду я разом з Ямою, – пожартувала капітан зоряної сотні Наталя Могилевська.

Наталя Могилевська в шоу "Співають всі" здивувала заявою / Фото: пресслужба

Але чи вдасться учасниці вразити найнародніше в нашій країні журі своїм голосом? Дивіться у новому випуску шоу "Співають всі!" в цю суботу, 25 вересня, о 21:00 на каналі "Україна".

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