Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🔴 Свобода слова Савіка Шустера 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року

Смерть Івасюка

Нова пісня Лорак

Заручини Мурата

Фільм про Філіпа

Скандал з Безрук

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Директорка Злати Огнєвіч боротиметься за місце у фіналі "Співають всі"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
24 вересня, 21:22
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У суботу, 25 вересня, о 21:00 телеканал "Україна" покаже п'ятий випуск улюбленого шоу мільйонів "Співають всі!" Серед конкурсантів буде учасниця, яка добре знайома багатьом суддям
Директор Злати Огнєвіч прийде на "Співають всі"
Директор Злати Огнєвіч прийде на "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", instagram.com/zlata.ognevich

55-річна Марина Левченко працює в шоу-бізнесі вже 25 років, але весь цей час вона залишалася за лаштунками. Зараз вона – концертна менеджерка співачки Злати Огнєвіч, тому знає багатьох артистів. Однак для її колег справжньою сенсацією стане той факт, що співає і сама Марина.

Останній раз я брала участь в конкурсі в 1993 році – на "Червоній руті". У мене була мрія – стати співачкою, але 20 років тому я перенесла операцію на голосових зв'язках. Можливо, ви поставите запитання, навіщо я тут сьогодні? У мене вже підростають онуки і я не розумію, як це могло так швидко статися. Але ніколи не пізно зробити собі такий подарунок, – розкаже в ефірі каналу "Україна" Марина Левченко.

"Співають всі!"
"Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Реклама

Ця учасниця – прекрасний приклад того, як потрібно любити життя. Марина зізнається, що свої 85 років планує зустріти на яхті, насолоджуючись келихом просекко під шум вітру.

Мариночко, я тобі обіцяю, що на тій яхті для тебе танцювати буду я разом з Ямою, – пожартувала капітан зоряної сотні Наталя Могилевська.

Наталя Могилевська в шоу "Співають всі" здивувала заявою
Наталя Могилевська в шоу "Співають всі" здивувала заявою / Фото: пресслужба

Але чи вдасться учасниці вразити найнародніше в нашій країні журі своїм голосом? Дивіться у новому випуску шоу "Співають всі!" в цю суботу, 25 вересня, о 21:00 на каналі "Україна".

Реклама

Ще кілька новин на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти