Дружина Брукліна Бекхема показала свою сукню від Valentino та рідкісне фото з батьком-мільярдером

Нікола Пельтц показала рідкісні знімки з весілля / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц заручилися в 2020 році і лише через два роки змогли влаштувати весілля, про яке так довго мріяли. Урочистість відбулося в особняку батька нареченої на Палм-Біч у Флориді.

Наступного дня Нікола опублікувала кілька кадрів в Instagram, які зробили фотографи під час церемонії та після неї.

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Наприклад, Нікола показала рідкісний знімок, на якому вона йде, тримаючи за руку свого батька – мільярдера Нельсона Пельтца .

Нікола Пельтц і її батько Нельсон Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Також Нікола дала можливість своїм фанатам ближче розглянути її весільну сукню від Valentino.

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Нікола Пельтц у своїй весільній сукні / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Крім цього, Пельтц розмістила пару фото зі своїм чоловіком – 23-річним Брукліном Бекхемом.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц одружилися / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

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