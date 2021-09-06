"Йдіть на*єр, так зрозуміло?": нова дружина Жигунова відреагувала на порівняння із Заворотнюк (фото)

Відомий актор Сергій Жигунов і його колега за серіалом "Моя прекрасная няня" Анастасія Заворотнюк перебували у стосунках 15 років тому, але про їхній роман говорять досі

Дружина Сергія Жигунова Вікторія Ворожбит агресивно відповіла на порівняння її з Анастасією Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/vzhigunovochka

Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк, дочка якої розповіла про зраду, були разом два роки – з 2006 по 2008 рік. Їхній роман багато хто згадує і обговорює досі – адже тоді їхні любовні стосунки на екрані переросли в реальні.

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Через багато років Сергій одружився з російською журналісткою Вікторією Ворожбит, яка, за словами прихильників, дуже схожа на Анастасію Заворотнюк .

Вочевидь, Вікторії важко читати нескінченні коментарі про порівняння з екскоханою чоловіка. Ворожбит навіть іноді відповідає на деякі повідомлення під своїми фото.

Нещодавно Вікторія опублікувала своє фото, під яким знову всі стали писати про Анастасію. На один з коментарів жінка відповіла "Ідіть на*єр, так зрозуміло?".

Скріншот: Instagram

Ще одна підписниця порівняла її із Заворотнюк, на що Ворожбит відповіла, що цей коментар "зовсім не оригінальний".

Скріншот: Instagram

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58-річний російський актор Сергій Жигунов і журналістка Вікторія Ворожбит одружилися в березні цього року. Радісною новиною Жигунов поділився в Instagram.

Сергій Жигунов і Вікторія Ворожбит / Фото: instagram.com/vikavorozhbit

Чутки про те, що Жигунов і Ворожбит закрутили роман, з'явилися навесні 2020 року. Пізніше, в жовтні, актор показав свідоцтво про розірвання шлюбу з актрисою Вірою Новіковою, з якої вже розлучався в 2007 році. Тоді ж Сергій Жигунов зустрічався з Анастасією Заворотнюк.

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