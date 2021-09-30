Наречений Брітні Спірс красномовно відреагував на її звільнення від опіки батька: фото

Сем Асгарі відреагував на звільнення Брітні Спірс від опіки / Фото: instagram.com/samasghari

Після новини про те, що суд вирішив звільнити Брітні Спірс від опіки її батька, Сем опублікував відразу кілька постів – в Instastories і в стрічку Instagram.

27-річний Асгарі написав "Брітні вільна. Вітаю", а також опублікував фото, де Брітні тримає бутон троянди, а на її руці красується обручка.

Скріншот: Instagram

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Крім цього в Instastories і в стрічку Instagram хлопець опублікував знімок левиці, порівнявши свою кохану з цією твариною. Вона написав:

Вона зробила це. Її шанувальників не дарма називають армією, – підписав фото Сем Асгарі.

Вона також підписав знімок: "Сила левиці".

Скріншот: Instagram

Що сталося з Брітні Спірс?

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Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив в число 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

За опікунство батько Брітні отримував річну фінансову допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовував свою дочку і грабував її, прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька в липні цього року. Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство і тотальний контроль.

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