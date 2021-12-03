Злата Огнєвіч мало не зайнялася сексом із учасником Холостячки в басейні: гарячі фото

Злата Огнєвіч та Дмитро Шевченко віддалися пристрасті у басейні на шоу "Холостячка-2" / Фото: скріншот, instagram.com/dmitrij_sheff

Поки що ніхто не знає, кого обере Злата Огнєвіч у фіналі проєкту "Холостячка-2". Після того, як шоу на самому початку випуску залишив Роман Свечкоренко, на проєкті залишилося двоє чоловіків – Андрій Задворний та Дмитро Шевченко. З останнім Злата вже встигла сходити на побачення. На дуже гаряче побачення

Спочатку вони з Дмитром каталися на квадроциклах пустелею, потім знайшли оазис і купалися у водоспаді, а вже ввечері на парочку чекало затишне містечко з басейном і коктейлями та поцілунками.

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Фото: скріншот відео

Дмитро настільки збудився, що вирішив не приховувати цей момент від Злати (ну, відверто кажучи, приховати це явно було складно )

"Я хочу тебе", – сказав Діма. На що Злата йому відповіла таке:

Я знаю, я відчуваю, але я вважаю що зараз займатися сексом неправильно, – сказала Злата.

Фото: скріншот відео

Діма не соромився стискати сідниці Злати і пристрасно її цілувати. Воу-воу, друзі, легше!

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Фото: скріншот відео

Оце поцілунки! Проте Злата неодноразово зазначала, що пристрасті у стосунках мало, головне – це, звісно, кохання.

Фото: скріншот відео

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