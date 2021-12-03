Фінал Холостячки-2: шоу покинув перший учасник. Залишилось лише двоє

У розпалі фінал шоу "Холостячка-2". Після першого побачення шоу залишив один із учасників. Незабаром відбудеться церемонія троянд, на якій Злата Огнєвіч назве свого обранця

Холостячка-2: у фіналі шоу Злата Огнєвіч відправила додому Романа Свечкоренка / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У минулому випуску на шоу несподівано повернувся блогер та психолог Роман Свечкоренко. Раніше він залишив шоу через те, що Злата Огнєвіч дізналася про його шлюборозлучний процес, а вона має принцип – не зустрічатися з одруженими чоловіками. Ніхто не зрозумів, до чого тут її принцип, адже Роман уже майже розлучений і до колишньої повертатися не збирається. Але, сталося, як сталося.

І ось, на початку фінального випуску шоу "Холостячка-2" Роман та Злата чудово провели час. Було романтично, зворушливо, смачно та весело – пара каталася на велосипедах, їла десерти, танцювала та багато спілкувалася, але, на жаль, Злата не відчула колишнього інтересу до Роми та відправила його додому.

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Скріншот: кадр з відео

Я була на побаченні та намагалася зрозуміти, проаналізувати свої почуття. Я зрозуміла, що ниточка, яка нас пов'язувала, стала тоненькою, багато часу не бачилися, – каже Злата. – Я зрозуміла, що час втрачений, я нічого не зможу зробити.

На шоу залишилося двоє учасників – Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Хто з них переможе, дізнаємось зовсім скоро!

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