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Фінал Холостячки-2: шоу покинув перший учасник. Залишилось лише двоє

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
3 грудня, 19:55
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У розпалі фінал шоу "Холостячка-2". Після першого побачення шоу залишив один із учасників. Незабаром відбудеться церемонія троянд, на якій Злата Огнєвіч назве свого обранця
Холостячка-2: у фіналі шоу Злата Огнєвіч відправила додому Романа Свечкоренка
Холостячка-2: у фіналі шоу Злата Огнєвіч відправила додому Романа Свечкоренка / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У минулому випуску на шоу несподівано повернувся блогер та психолог Роман Свечкоренко. Раніше він залишив шоу через те, що Злата Огнєвіч дізналася про його шлюборозлучний процес, а вона має принцип – не зустрічатися з одруженими чоловіками. Ніхто не зрозумів, до чого тут її принцип, адже Роман уже майже розлучений і до колишньої повертатися не збирається. Але, сталося, як сталося.

І ось, на початку фінального випуску шоу "Холостячка-2" Роман та Злата чудово провели час. Було романтично, зворушливо, смачно та весело – пара каталася на велосипедах, їла десерти, танцювала та багато спілкувалася, але, на жаль, Злата не відчула колишнього інтересу до Роми та відправила його додому.

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Скріншот: кадр з відео

Я була на побаченні та намагалася зрозуміти, проаналізувати свої почуття. Я зрозуміла, що ниточка, яка нас пов'язувала, стала тоненькою, багато часу не бачилися, – каже Злата. – Я зрозуміла, що час втрачений, я нічого не зможу зробити.

На шоу залишилося двоє учасників – Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Хто з них переможе, дізнаємось зовсім скоро!

До речі, ось ще одна суперновина зі світу ТБ – DZIDZIO та Оля Полякова разом заспівають у новорічну ніч у гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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