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Мені начхати, що ви пишете – Злата Огнєвіч відреагувала на хейт у Мережі

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 18:59
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Українська виконавиця відповіла всім недоброзичливцям та розповіла, як ставиться до образливих повідомлень у Instagram і чи користується фотошопом
Злата Огнєвич
Злата Огнєвич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кількість підписників на сторінці Злати Огневич збільшується з кожним вдень. Це не дивно, адже зараз до співачки прикута підвищена увага, бо вона головна героїня шоу "Холостячка", яке минулого тижня залишив бізнесмен Олег Плахотнюк . Саме своєю участю у проекті артистка пояснює зростання підписників:

Зараз жінкам дуже цікаво спостерігати за моїми стосунками, за якимись моментами у стосунках між чоловіком та жінкою, – каже Злата в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Але разом із шанувальниками її сторінку атакували недоброзичливці, які регулярно залишають неприємні коментарі під постами Злати.

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Я нормальна людина, мені начхати, що ви там мені пишете брудне. Пишіть собі скільки завгодно. Моє життя прекрасне, – звернулася до хейтерів співачка.

Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Але отримати погане повідомлення – це ще не страшно, набагато гірше зіткнутися з надто наполегливими шанувальниками у житті:

Є заблоковані фанати, котрі переслідують мене іноді. Вони навіть знають, де я живу і спеціально ходять до ресторанів, щоб раптом мене зустріти. І я, як тільки бачу ці прояви – одразу блокую. Я не хочу давати жодних приводів для розвитку наших відносин, – каже Огневич.

Також вона зізнається, що не проти фотошопу на знімках – це нормально, якщо без перебільшення.

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Там мені нічого не збільшують і не зменшують. Просто підтягують кольори, накладають фільтри. Тому що, якщо людина побачить мене у реальному житті з іншими пропорціями, це буде помітно , – ділиться Злата.

Дивіться повний сюжет із Златою Огневич:

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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