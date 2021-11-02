У Мережі назвали ймовірного Холостяка-12: за чиє серце дівчата поборються у новому сезоні шоу (фото)

Нещодавно ведущий проекту "Холостяк" Григорій Решетник оголосив про початок зйомок 12-го сезону реаліті. Хто стане новим героєм проекту – офіційно поки що таємниця, але, здається, шанувальники його вже знайшли

Можливий новий герой шоу "Холостяк"

На одній із фан-сторінок проекту в Instagram опублікували фотографію наступного "холостяка". Якщо вірити оприлюдненій інформації, ним став бізнесмен із Лос-Анжелеса українець Олександр Топольський, який, окрім підприємницької діяльності, активно будує акторську та модельну кар'єри в Америці.

Фото: https://www.alextopolsky.com/

Як зазначено на офіційному сайті Олександра, він професійно займається бойовими мистецтвами, має восьмирічний досвід у карате та боксі. Досконало володіє англійською без акценту і вільно розмовляє російською та українською мовами. До того ж, Топольський має безліч активних хобі: сноуборд, плавання, катання на лижах, баскетбол та футбол.

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Фото: https://www.alextopolsky.com/

Шанувальники по-різному відреагували на нову кандидатуру головного героя їхнього улюбленого проекту. З приводу зовнішності Олександра – більшості глядачів він сподобався, і вони з нетерпінням чекають на нові випуски з ним. Інші користувачі незадоволені можливим вибором режисерів проекту – з нерозумінням почали питати у коментарях, чому вирішили обрати "холостяка" з-за кордону.

Але достеменно ще невідомо, чи стане Олександр Топольський новим героєм шоу "Холостяк". Залишається чекати лише офіційних підтверджень.

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