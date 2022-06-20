Злата Огнєвіч розповіла, що робить її 67-річний тато у гарячій точці: "Це його обов'язок"

Злата Огнєвіч розповіла, як її батько в Харкові оперує поранених / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ще на початку квітня батько Злати Огнєвіч відправився на передову у Харків. 67-річний чоловік за фахом військовий хірург, тож зараз він рятує життя поранених українських воїнів – оперує та надає необхідну допомогу.

Огнєвіч зізналась, що не відмовляла тата їхати до Харкова, який перебуває під обстрілами. Навпаки, вона підтримала його рішення.

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Артистка заявила, що дуже пишається Леонідом Григоровичем, але водночас переживає за нього.

Він вирішив поїхати допомагати. Це його обов'язок, як чоловіка перед країною. Я ним дуже пишаюся. Ми з ним зідзвонюємося щодня. І я тепер завжди беру слухавку від тата, – поділилася зірка ТСН.

Співачка з батьками / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, батько Злати Леонід Бордюг за фахом військовий лікар. Раніше він очолював Центр первинної медико-санітарної допомоги Судакської міської ради. Свого часу також був хірургом Військово-Морських Сил України, а останні роки – завідував міською поліклінікою.

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До речі, раніше Злата Огнєвіч розповідала, що настрій у батька – бойовий, він багато жартує і добре тримається. Проте в його голосі вона все одно чує хвилювання. Співачка також висловила надію, що зможе поїхати до Харкова з концертом для військових і там побачиться з татом.

Нещодавно ми також писали, що 67-річний батько Тіни Кароль добровільно пішов воювати на передову. Як прийняла це співачка – дізнайтесь у нашому матеріалі.