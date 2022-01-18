Злата Огнєвіч уже не приховує, які у неї стосунки з Максом Тарапатою

Злата Огнєвіч зблизилась з Максом Тарапатою після фіналу "Холостячки-2". / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks

Після фіналу "Холостячки-2" Злата Огнєвіч та Максим Тарапата стали близькими друзями – то вони разом проводять час на прогулянці, то зустрічають в одній компанії Новий рік. Ба більше, чоловік допоміг співачці пережити любовну драму після розриву з переможцем проєкту Андрієм Задворним. Невже це більше аніж дружба?!

Та схоже, що Макса і Злату справді пов'язують лише теплі дружні стосунки.

Реклама

Огневіч і Тарапата. / Фото: Instagram

Так, в Instagram один з фанів поцікавився в артистки, "які стосунки з Тарапатою у неї зараз: дружба чи щось більше?". Та Огнєвіч дала зрозуміти, що вони з Максом близькі друзі.

Справжня дружба, яка може бути між чоловіком та жінкою. А ви всі знаєте, наскільки Макс крутий, – написала артистка.

Скріншот Instastories/zlata.ognevich

Макс був одним із небагатьох чоловіків на проєкті, хто постійно говорив про свої почуття до Злати. А от після знайомства з батьками та сестрою дівчини, він став їхнім фаворитом. Втім, попри те, що рідні Огнєвіч бачили її майбутнє саме з цим чоловіком, зірка відпустила Тарапату додому за крок до фіналу.

Реклама

До речі, днями Максим Тарапата засвітився з симпатичною блондинкою у ресторані, чим і розгнівав своїх фанів.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч святкувала 36-річчя – відзначила вона день народження під час самотньої мандрівки Африкою. Дивіться у матеріалі, як її друг креативно привітав зі святом.