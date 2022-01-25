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Поліція затримала сталкера Злати Огнєвіч. Йому загрожує до двох років обмеження волі

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 16:52
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Вадим Лебідь кілька років погрожував співачці та її близьким
Поліцейські встановили особу порушника, який переслідував Злату Огнєвіч
Поліцейські встановили особу порушника, який переслідував Злату Огнєвіч / Фото: YouTube, instagram.com/zlata.ognevich

Учора Злата Огнєвіч опублікувала відео з чоловіком, який переслідував її. Він погрожував співачці, а на її попередження, що вона звернеться до правоохоронців, відповідав пропозицією разом поїхати до відділення поліції.

Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом. Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не почуваються в безпеці і зазнають на насильства, – написала героїня "Холостячки" в Instagram.

Незабаром стало відомо, що особу зловмисника було встановлено, поліцейські затримали Вадима Лебідя.

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Чоловік протягом тривалого часу систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував та відправляв смс-повідомлення у різні соціальні мережі. 25 січня, за силової підтримки спецназівців КОРД, ми затримали правопорушника за місцем мешкання, – повідомляється на сайті Нацполіції.

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Злата не вперше публічно розповідала про свого переслідувача. Більше того, Вадима Лебідя вже раніше показували на телебаченні. В сюжеті він зізнався, як вистежив зірку, як схопив за руку. При цьому чоловік наголошував, що нападом свої дій не вважає.

Я не вважаю, що це напад. Напад, коли руки сині, синці, побита людина..., – сказав Вадим Лебідь.

Сталкер Злати Огнєвіч давав інтерв'ю / Фото: YouTube

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Наразі справа сталкера Злати Огнєвіч розслідується у Печерській окружній прокуратурі Києва. За погрозу вбивством Вадиму Лебідю загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років.

Злата не перша, хто зіштовхнувся із неадекватними фанатами. Раніше ми розповідали про ТОП-5 українських зірок, яких переслідували шалені незнайомці.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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