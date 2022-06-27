Злата Огнєвіч складе конкуренцію Дмитру Комарову. Що задумала співачка?

Зіркова холостячка знайшла себе у новій сфері. Злата планує зовсім скоро відкритись фанатам з іншого боку. Чого очікувати від співачки – дізнайтесь у матеріалі

Злата Огнєвіч хоче спробувати свої сили в travel-блогінгу / Фото: Колаж: Сьогодні

Тривалий час Злата Огнєвіч була в благодійному турі Європою. Декілька днів тому співачка поспіхом повернулась до України і все через весілля. Щоправде не своє, а молодшої сестри Юлії. На цю події артистка з нетерпінням чекала.

Проте Злата ненадовго затрималась на святі сестри. Ще під час урочистостей Огнєвіч раптово втекла. Як з'ясувалось, артистка вирушила до Карпат, щоб відпочити та набратись сил.

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Гірська природа настільки заполонила серце зірки, що вона вирішила спробувти свої сили у тревел-блогінгу. Невже, Злата зазіхає скласти конкуренцію у цій сфері Дмитру Комарову?!

Я подумала завести ще одну сторінку (в Instagram, – Ред.), де я присвячу все горам і подорожам. Буду також розглядати якесь екіпування. Коли я створю, то дам посилання, – поділилась своїми планами Огнєвіч.

Наштовхнула Злату на таку ідею природа України, яку вона за декілька днів побачила.

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Я вже повернулась додому. Фізична втома лише сьогодні почала відчуватись, сильна крепатура, але морально я відновилась. Я ночувала в лісі, в палатці і чула всі ці звуки, розмову природи. Це дуже круті відчуття і яка в нас красива країна, – висловилась співачка.

Карпати надихнули Злату Огнєвіч. Фото: скриншот Instastories

Зірка відправилась в похід Карпатами разом з туристичним клубом. Злата Огнєвіч побувала на озері Несамовите, а також піднімалась на навищу точку України – гору Говерла. Як поділилась співачка, це сходження було її мрією.

Сильне і дивовижне місце! 2061 м над рівнем моря. Здійснила давню мрію і хочу присвятити це сходження особливим людям— героям з АЗОВСТАЛЬ. Наші герої перебувають у полоні, сильні, мужні, незламні хлопці й дівчата чекають на повернення додому, до своїх рідних. Кожного дня я чекаю новин, кожного дня мрію, щоб сталося Диво! Знаєте, військові мені часто розповідали, що на війні трапляється багато дивних подій, коли навіть раціоналізм надає перевагу вірі, – заявила співачка.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла, що робить її 67-річний батько у гарячій точці. Ще в квітні Леонід Бордюг поїхав до Харкова і досі там перебуває.