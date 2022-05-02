Злату Огнєвіч досі переслідує божевільний маніяк – співачка просить допомогти їй

Співачка каже, що справу її сталкера не розслідують через війну / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Взимку Злата Огнєвіч розповідала, що уже близько трьох років за нею стежить чоловік Вадим Лебідь. Він погрожував розправою, а також постійно писав їй у соцмережах. Зірка зняла переслідувача на відео й виклала у Мережу з проханням її захистити.

Після публічного розголосу Злата Огнєвіч вкотре заявила на чоловіка у поліцію. Правоохоронці відкрили проти переслідувача кримінальне провадження, а згодом затримали його.

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Втім, зараз співачка у Instastories зізналась, що переслідування продовжується, а справа її сталкера не розслідується.

Скріншот Instastories

От сьогодні він (переслідувач, – Ред.) знову з’явився в житловому комплексі де я живу. Я виїжджала з парковки. Я не буду показувати вам це відео, тому що у мене просто немає сил. Через те, що зараз війна цією справу ніхто наразі не може зайнятися, – поділилась артистка.

Також Огнєвіч показала скрін переписки, де неадекватний чоловік ображає її. Як додала Злата, переслідувач постійно їй пише і недає спокою.

Скріншот Instastories

Як з'ясувалось, цей чоловік працює таксистом у компанії BOLT. Злата Огнєвіч попросила якомога швидше звільнити Вадима, тому що він небезпечний.

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Скріншот Instastories

У мене прохання до служби таксі BOLT. У вас працює Вадим Лебідь, будь ласка звільніть його. А всім, хто замовляє це таксі BOLT – будьте обережні, тому що він психічнохвора людина. Я просто вас попередила. Я дуже сподіваюсь, що це повідомлення побачать люди, які керують службою таксі BOLT. Я вірю в вашу людяність і сподіваюсь на вашу допомогу мені як жінці, яка просто не має захисту і не має виходу з цієї ситуації, – додала артистка.

Та все ж Злата переконана, що в майбутньому вона обов'язково доведе цю справу до кінця.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч поділилася планами на майбутнє після перемоги України у війні. Співачка натякнула про створення сім'ї.