Злату Огнєвіч в 13 років врятувала її сестра-співробітниця поліції: співачку переслідував дорослий чоловік

Коли Златі Огнєвіч було 13 років, її переслідував дорослий чоловік / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Історію про те, що в її родині є люди, пов'язані з поліцією, Злата вирішила розповісти після того як на шоу "Холостячка-2" повернувся Олександр Борзенко. Чоловік очолює патрульну поліцію Кременчука.

У моїй родині теж є поліцейский – моя двоюрідна сестра, Наталя. Вона живе і працює в Олександрії. Це дуже небезпечна робота. І я щиро захоплююся безстрашністю і сміливістю. Я б в житті так не змогла. До речі, саме Наташа була першою людиною, яка мене, можна сказати, врятував від переслідувача, – поділилася Злата в Instagram.

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Коли співачці було 13 років, невідомий чоловік почав писати Златі листи із зізнаннями в коханні і підкладати їх під двері її будинку разом з трояндами.

Наташа дедуктивним методом його визначила і дуже строго з ним поговорила. Після цієї розмови листи припинилися, – розповіла Огнєвіч.

Зазначимо, що це не перша історія про переслідувача в життя Злати. Кылька років тому на співачку біля дома напав її шанувальник – чоловік переслідував артистку в соцмережах і в реальному житті.

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