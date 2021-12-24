Знає п'ять мов і знімалася з Депардьє: все про акторку, яка зіграла українку-злодійку в Емілі в Парижі

Дар'я Панченко зіграла Петру у "Емілі в Парижі". / Фото: dariapanchenko.com

Напевно, ви вже чули про скандал навколо четвертої серії другого сезону серіалу "Емілі в Парижі". Коротко нагадаємо, що у епізоді з'явилася емігрантка з України Петра, яку режисери "прикрасили" стереотипами про "неосвічених українців-крадіїв з несмаком у стилі".

На такий невдалий образ українки у популярному серіалі відреагували вже у Мінкульті. Міністр Олександр Ткаченко заявив, що напише скаргу на Netflix.

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Фото: скріншот

Що відомо про акторку, яка зіграла Петру?

Власне, роль Петри у серіалі виконала акторка Дар'я Панченко. "Сьогодні" вирішили дізнатись, що відомо про артистку. Зазначимо, у дівчини є особистий сайт-портфоліо, де вона ділиться своїми успіхами у кіно та коротко розповідає про себе.

Дар'я Панченко родом з України. Фото: dariapanchenko.com

Дар'я Панченко родом із Києва. Вона навчалася в Українській академії балету та закінчила престижний ліцей. Окрім того, відомо, що акторка вивчила п'ять мов та отримала безліч грантів на навчання в США. Але дівчина вирішила будувати кар'єру у "країні мрії" – Франції.

У 19 років дівчина переїхала до Франції. Фото: dariapanchenko.com

У 19 років Панченко перебралася до Парижа. Там вона здобула ступінь магістра за спеціальністю "Режисура кіно". Дівчина вже встигла зіграли у фільмах "Еквілібр", "Благі наміри", "Mortem" та "Астрід і Рафаелла".

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Дівчина навчалась і у Росії. Фото: dariapanchenko.com

Напередодні акторських злетів у Парижі дівчина навчалась в Академії національного театру в Санкт-Петербурзі. У Росії кінопродюсерська група її запросила працювати над французьким фільмом "Распутін" з Жераром Депардьє в головній ролі.

Окрім того, паралельно з акторською кар'єрою Дар'я розвиває і танцювальні навики.

На додаток до моєї акторської та танцювальної кар’єри я отримав багатий досвід у кіно, обіймаючи різні технічні посади в різних кінопродукціях (помічник художника-постановника, майстер реквізиту, помічник кастингу тощо). Більшість із них були французько-російськими копродукціями, – повідомляється на сайті.

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Дар'я займається хореографією. Фото: dariapanchenko.com

А ще у 2019 році дівчина була співпродюсером та співрежисером короткометражного фільму "Рівновага", де зіграла головну роль.

Судячи з біографії артистки українського походження, можна зробити висновки, що творці серіалу "Емілі в Парижі" помилилсь, наділивши персонажа брудними стереотипами, зокрема щодо неосвченості. Що ж буле далі з цією історією та як відреагує на критику з боку глядачів Netflix – дізнаємось згодом.

До речі, про стереотипний образ українки у "Емілі в Парижі" вже висловилась і травесті-діва Монро.