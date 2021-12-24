Дикость в век толерантности: травести-дива Монро об образе украинки-воровки в "Эмили в Париже"

Набирает оборотов скандал из-за сериала платформы Netflix "Эмили в Париже". В четвертой серии там появляется украинка – Петра из Киева, которую показали не в лучшем свете. Одной из первых на это обратила внимание травести-дива Монро

Травести-дива Монро прокомментировала скандал с Netflix / Фото: instagram.com/monritta, скриншот

Netflix всегда позиционирует себя, как платформу, пропагандирующую толерантность и терпимость – нет расизму, сексизму, унижениям. Но что-то пошло не так, и в сериале "Эмили в Париже" вдруг появилась Петра из Киева, которая ведет себя безрассудно, крадет вещи и боится депортации.

Дикость в век толерантности и открытых границ – демонстрировать эмигрантов любой национальности, из любой страны мира – воришкой! Какая-то болезненная х**ня, словно режиссера или сценариста когда-то обидела именно украинка. Такая себе личная месть. У меня не приходит на ум другая версия, – говорит Монро.

Netflix представил украинцев ворами / Фото: скриншот

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В то же время Монро подчеркивает, что украинцы и сами не всегда поддерживают соотечественников за рубежом.

Ну, наши украинцы эмигранты о своих отзываются не всегда дружелюбно. Мол, помощи от своих не жди. А иностранцы все восхищаются нашей работоспособностью! Послушайте, благодаря украинским женщинам итальянские старички доживают до ста лет в заботе и уходе. А рабочие поднимают экономику Польши и других стран. Поэтому мне даже обидно, что украинок выставили мелкими преступницами! – возмущается Монро.

В чем сандал?

В четвертой серии популярного сериала от Netflix "Эмили в Париже" появился новый персонаж – киевлянка Петра, которая познакомилась с главной героиней на курсах французского языка.

По сюжету, девушки начинают общаться и Петра шокирует Эмили своим "диким" поведением. Создатели проекта изобразили украинку как вульгарно одетую блондинку с клептоманией. В одном эпизоде девушки пошли вместе на шопинг, где Петра предложила Эмили украсть вещи из магазина! Такой стереотипный образ украинки вызвал волну возмущения в Сети и даже в Минкульте.

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко уже обратился к Netflix по поводу этой ситуации.