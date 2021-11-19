Зірка 90-х Марина Хлєбнікова ледь не згоріла під час пожежі у своїй квартирі. Опіки понад 50% тіла

Марина Хлєбнікова перебуває у тяжкому стані / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Марину Хлєбнікову доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу. Співачка перебуває у тяжкому стані. Дихати самостійно вона не може тому підключена до ШВЛ.

Як пише, Telegram-канал Mash , у Марини Хлєбнікової опіки понад 50% тіла. Нині вона у медикаментозній комі.

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У співачки постраждали шкіра обличчя, тулуба, верхні дихальні шляхи. Проводиться інтенсивна терапія. За попередніми даними, у її крові також виявлено алкоголь. Медики відмовляються робити прогнози щодо одужання артистки

За інформацією журналістів, Хлєбнікова заснула із цигаркою у своїй кімнаті, що призвело до займання. У момент пожежі вдома були співачка, її батьки та дочка Домініка. Саме вона й викликала рятувальників.

Представники Марини Хлєбнікової відмовляються давати коментарі / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

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Представники Марини Хлєбникової поки що коментарів не дають. На сторінці співачки в Instagram з'явилося повідомлення від команди співачки, що зараз усі шоковані від того, що сталося, і закликали чекати на офіційну інформацію.

Найвідомішими хітами Марини Хлєбнікової є "Чашка кофею" та "Солнышко мое вставай". Популярність до співачки прийшла у 90-ті. Вона багато гастролювала, брала участь у різних програмах. Але за деякий час артистка зникла з поля зору. Подейкували, що Марина Хлєбникова має проблеми з алкоголем. Сама співачка все заперечувала.

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