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Концерт російського репера Басти в Одесі скасували завдяки активістам

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 22:23
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У січні 2017 року Міністерство культури України включило російського репера Басту до списку осіб, які загрожують національній безпеці
На День Валентина концерту Басти в Україне не буде
На День Валентина концерту Басти в Україне не буде / Фото: instagram.com/bastaakanoggano, Facebook Дем'яна Ганула

І сьогодні з'явилася інформація про те, що концерт Басти в Одесі, запланований на 14 лютого у ресторані "Облака", скасовано.

Про це стало відомо з повідомлення активіста Дем'яна Ганула на сторінці у Facebook:

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Концерт Басти в Одессі скасовано
Концерт Басти в Одессі скасовано / Фото: Facebook Дем'яна Ганула

Я одразу написав повідомлення, в якому попросив скасувати концерт, адже Вакуленко відвідував тимчасово окупований Крим та виступав на концерті возз'єднання у Москві. Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що у Вакуленка антиукраїнська позиція, Андрій ухвалив вірне рішення скасувати концерт. Чудово, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство та мають чітку патріотичну позицію,

– написав чоловік.

Відомо, що новий концерт Басти мав відбутися на День Валентина в одеському ресторані "Хмари". Вартість квитків варіювалася від 8500 до 9500 гривень.

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Також нагадаємо, останні концерти Василя Вакуленка (справжнє ім'я артиста – прим.ред.) в Україні були у грудні 2021 року. Один із них був у Харкові, а інший у Києві. Вони також не залишилися поза увагою активістів.

Артист в лютому не зможе виступити в Одессі
Артист в лютому не зможе виступити в Одессі / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

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Баста та Україна

Нагадаємо, раніше російський репер Баста виступав в окупованому Криму. 2017 року йому заборонили в'їзд в Україну за порушення українського законодавства під час відвідування півострова. У 2020 році заборона анулювалася після закінчення терміну. У пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України повідомили, що Баста може вільно приїжджати до України.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка відповіла Соловйову за заклики покарати виконання пісні про Бандеру.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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