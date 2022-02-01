Концерт російського репера Басти в Одесі скасували завдяки активістам

У січні 2017 року Міністерство культури України включило російського репера Басту до списку осіб, які загрожують національній безпеці

На День Валентина концерту Басти в Україне не буде / Фото: instagram.com/bastaakanoggano, Facebook Дем'яна Ганула

І сьогодні з'явилася інформація про те, що концерт Басти в Одесі, запланований на 14 лютого у ресторані "Облака", скасовано.

Про це стало відомо з повідомлення активіста Дем'яна Ганула на сторінці у Facebook:

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Концерт Басти в Одессі скасовано / Фото: Facebook Дем'яна Ганула

Я одразу написав повідомлення, в якому попросив скасувати концерт, адже Вакуленко відвідував тимчасово окупований Крим та виступав на концерті возз'єднання у Москві. Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що у Вакуленка антиукраїнська позиція, Андрій ухвалив вірне рішення скасувати концерт. Чудово, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство та мають чітку патріотичну позицію,

– написав чоловік.

Відомо, що новий концерт Басти мав відбутися на День Валентина в одеському ресторані "Хмари". Вартість квитків варіювалася від 8500 до 9500 гривень.

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Також нагадаємо, останні концерти Василя Вакуленка (справжнє ім'я артиста – прим.ред.) в Україні були у грудні 2021 року. Один із них був у Харкові, а інший у Києві. Вони також не залишилися поза увагою активістів.

Артист в лютому не зможе виступити в Одессі / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

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Баста та Україна

Нагадаємо, раніше російський репер Баста виступав в окупованому Криму. 2017 року йому заборонили в'їзд в Україну за порушення українського законодавства під час відвідування півострова. У 2020 році заборона анулювалася після закінчення терміну. У пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України повідомили, що Баста може вільно приїжджати до України.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка відповіла Соловйову за заклики покарати виконання пісні про Бандеру.