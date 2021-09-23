Галина Безрук заявила про зраду чоловіка: нові подробиці і при чому тут Агата Муценіеце

Днями Галина Безрук розповіла про рукоприкладство чоловіка і звинуватила його в зрадах з відомою акторкою, яка раніше сама переживала скандальне розлучення і засуджувала коханок

Нові подробиці про Артема Алексєєва і Агаті Муценіеце / Фото: instagram.com/agataagata, instagram.com/galina_bezruk

Галина Безрук не називала ім'я тієї самої актриси , а ось в Мережі припустили, що мова йде про колишню дружину Павла Прилучного – Агату Муценіеце. Розповідаємо, чому у багатьох склалася така думка.

Звинувачення Галини Безрук

Акторка до останнього намагалася зберегти стосунки з чоловіком, поки не дізналася за допомогою його телефону, що він їй давно змінює.

Мій "люблячий" чоловік останні кілька років отримує аж ніяк не "дружню" підтримку у своєї старої знайомої, яка зовсім недавно була в дуже схожій ситуації, і на всю країну вимовлялися дуже гучні заяви про жіночу честі і чесності. Про те, як низько заводити романи з одруженими чоловіками і що вона ніколи б на це не пішла! – написала акторка

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Галина Безрук розповіла про зради чоловіка і його алкоголізм / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Агата Муценіеце і Артем Алексєєв університетський роман

Агата познайомилася з Артемом під час навчання у ВДІКу. Вони обидва прагнули стати успішними і і домогтися визнання. Подейкують, що вони зустрічалися кілька років. На момент знайомства з Павлом Прилучний на зйомках "Закритої школи" Агата як раз була в стосунках з Алексєєвим. Саме через службовий роман з колегою по серіалу Муценіеце розлучилася з університетським коханням.

Агата Муценієце і Артем Алексєєв / Фото: gallery.ru

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Агата Муценієце і Артем Алексєєв / Фото: Instagram

У своїх інтерв'ю актриса особливо не говорила про колишнього коханого.

Агата Муценіеце і Артем Алексєєв зараз

Приводом для чуток , що мова йде саме про Агату стали ще й лайки Алексєєва під постами колишньої дівчини. До речі, Агата і Артем не підписані одне на одного. У Instagram акторка ігнорує коментарі на цю тему.

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/ Фото: Telegram-канал Неопра, блін

/ Фото: Telegram-канал Неопра, блін

/ Фото: Telegram-канал Неопра, блін

Розлучення Агати Муценіеце

Агата Муценіеце і Павло Прилучний познайомилися на зйомках "Закритої школи". Пара одружилася в 2011 році. У 2013-му у них народився син Тимофій, в 2016 році – дочка Мія.

У лютому 2020 року пара оголосила про розставання.

Шлюборозлучний процес Агати і Павла привернув до себе увагу громадськості, але розрив стосунків дався акторам непросто. Особливо самій Агаті, яка заявила, що її екс-оловік зловживав алкоголем і застосовував насильство в сім'ї.

Актори Агата Муценієце і Павло Прилучний / Фото: instagram.com/agataagata

Влітку 2020 року російські ЗМІ повідомили про роман Павла Прилучний з акторкою, зіркою серіалу "Татусеві дочки", Мирославою Карпович.

Зазначимо, що після розлучення пари ходили чутки про зради Павла Прилучний. Офіційно актор в подібному не зізнався.

Агата в одному з інтерв'ю заявила, що вона ніколи не зраджувала своєму чоловікові за всі дев'ять років спільного життя.

Що відомо про Агату Муценіеце

Агата Муценіеце народилася в 1989 році в Ризі, Латвія. Батько був барменом, а мати – кухарем в одному з ресторанів латвійської кухні.

Батько Агати помер, коли вона була ще зовсім маленькою. У актриси є дві старші сестри – Рената і Санта.

Акторською майстерністю Агата почала захоплюватися ще з самого дитинства, коли відвідувала театральну студію "Шкатулка".

Агата Муценієце / Фото: instagram.com/agataagata

Після закінчення школи дівчина працювала моделлю, знімалася в декількох країнах Європи.

Пізніше вона повернулася на батьківщину і поступила в Латвійський університет і стала вивчати китайську філологію. У 2008 році Агата вирішила переїхати в Москву, поступово на акторський факультет ВДІКу (майстерня А. Я. Михайлова). У 2012 році закінчила університет з червоним дипломом.

Агата прославилася завдяки зйомкам у телесеріалі "Закрита школа" , де, до речі, знімався і її екс-чоловік Павло Прилучний.

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