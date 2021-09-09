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Христина Асмус розговорилася про новий роман: Я перебуваю в абсолютному коханні

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 11:53
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Минулого року акторка розлучилася з шоуменом Гаріком Харламовим. Відтоді в житті Христини з'явився новий коханий, особистість якого вона ретельно приховує
Христина Асмус розповіла про нові стосунки
Христина Асмус розповіла про нові стосунки / Фото: instagram.com/asmuskristina

Акторка Христина Асмус, яка разом з Гаріком Харламовим відвели дочку в школу першого вересня, проговорилася шанувальникам про свої нинішні стосунки. Особистість бойфренда зірка, звичайно ж, не розкрила, хоча їй приписували роман з Олексієм Учителем. Але знаменитість розповіла, яку підтримку отримує від коханого в непростий період життя.

В Instastastories днями Христина повідомила, що знімається одночасно у двох проєктах – обидва круті та вимагають сил.

Дякую вам всім за підтримку, за сотні повідомлень і адекватну реакцію на мою відвертість. Але що для мене зараз важливо – я знаходжусь просто в абсолютному коханні! Крім потужної турботи від дочки і коханої людини, мені – вже не знаю за що – послані два крутих проєкти. Зараз вони йдуть в паралель, – сказала Христина.

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Російська актриса Христина Асмус
Російська актриса Христина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Нагадаємо, що минулого літа Крістіна Асмус заявила про розлучення з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Експодружжя були разом протягом восьми років і, згідно з чутками, саме акторка виступила ініціаторкою розриву.

На початку цього літа Христина проговорилася про новий роман і незабаром заявила, що вже не один рік перебуває у стосунках. Тоді ж знаменитість і спростувала приписувані їй романи з Олексієм Учителем, Іваном Твердовським та іншими її колегами.

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Більше деталей про розрив Гаріка Харламова і Христини Асмус дізнайтеся в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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