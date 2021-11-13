Зірка Сутінків Тейлор Лотнер освідчився коханій дівчині: для неї це було неочікувано (фото)

Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер зробив пропозицію своїй дівчині. / Фото: taylorlautner

Слідом за своєю "сутінковою" коханою Крістен Стюарт, яка нещодавно оголосила про заручини з сценаристкою, 29-річний актор також освідчився своїй коханій. Зробив пропозицію Тейлор ще два дні тому, але лише зараз наважився розповісти про це публіці.

Знімки з церемонії заручин Тейлор розмістив у Instagram. На них можна побачити, як емоційно відреагувала на такий рішучий крок дівчина. Очевидно, для неї пропозиція руки та серця стала несподіванкою.

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29-річний артист вибрав для заручин дзеркальну дату. / Фото: taylorlautner

11.11.2021. І ось так усі мої бажання здійснилися, – підписав Тейлор.

Хлопець вибрав для заручин дзеркальну дату — 11.11 — і організував романтичну обстановку: свічки, пелюстки квітів, неонова вивіска з власним прізвищем. Ймовірно, наречена актора після весілля збирається взяти його прізвище.

Актор організував романтичну обстановку для заручин. / Фото: taylorlautner

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Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року. Актор постійно ділиться в соцмережах знімками зі своєю коханою, і, судячи з них, пара постійно проводить час разом.

Тейлор Лотнер і Тейлор Доум зустрічаються з 2018 року / Фото: taylorlautner

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Тейлор Доум далека від світу шоу-бізнесу, вона працює медсестрою. Їй 24 роки. Паралельно дівчина знімає контент для свого Instagram-акаунту, у якому понад 150 тисяч фоловерів.

Нагадаємо, раніше Тейлор Лотнер зустрічався із колегою з проєкту "Королеви крику" Біллі Лурд. Також йому приписували романи з Марі Авгеропулос, Лілі Коллінз, Майкою Монро.

У минулому актор зустрічався ще із Селеною Гомес, але цей гарний роман швидко закінчився. Цей шлюб для актора буде першим.

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