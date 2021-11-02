Весілля не за горами: Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною

Здається, ми скоро побачимо ще одне зіркове весілля. Головна героїня саги "Сутінки" оголосила про заручини зі своєю коханою дівчиною після двох років стосунків

Крістен Стюарт заручена зі своєю дівчиною Ділан Мейєр / Фото: скріншот instagram/spillzdylz

31-річна Крістен Стюарт, яка зіграла у фільмі "Спенсер" принцесу Діану, отримала пропозицію руки та серця від сценаристки та своєї дівчини Ділан Майєр.

Крістен зізналась на шоу Howard Stein Show, що з нетерпінням чекала на це освідчення. Врешті-решт дочекалась і тепер перебуває на сьомому небі від щастя.

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Вже як два роки дівчата зустрічаються та активно проводять час разом. Рік тому Крістен натякала, що не проти оформити стосунки офіційно.

Крістен Стюарт і Ділан Майєр / Фото: скріншот instagram/spillzdylz

До речі, на початку цих стосунків акторка говорила, що хоче зробити пропозицію сама. Однак змінила свою думку і чекала, коли їй освідчаться.

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Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію. Тому я думаю, що дуже чітко сформулювала своє бажання. Вона (Майєр – Ред.) чудово впоралася з цим. Ми одружимося. Це насправді відбувається, – поділилась зірка.

Крістен поки не розкриває подробиці майбутнього шлюбу та дату весілля. Тому шанувальникам залишається лише здогадуватись.

Стюарт також пригадала, що вперше побачила свою кохану Ділан ще у далекому 2013 році, але тоді шляхи їхні розминулись.

У 2019-му дівчата знову зустрілися на одній із вечірок. За словами Крістен, тоді ж вона зрозуміла, що Ділан – її доля. А вже через два тижні після зустрічі акторка розповіла сценаристці про свої почуття. Так і почався їхній роман.

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Стюарт і Майєр / Фото: скріншот instagram/spillzdylz

Відомо, що Ділан Мейер – співавторка сценарію і виконавча продюсерка кінострічки "XOXO". Також вона є авторкою сценарію для серіалу "Міс 2059" та короткометражок "Loose Ends" й "Rock Bottom".

Дилан Майэр / Фото: скріншот instagram/spillzdylz

Нагадаємо, що у Крістен був роман з Робертом Паттінсоном – колегою по "Сутінках". Однак пара розійшлась у 2012 році, чим і шокувала фанатів.

Після гучного розриву Стюарт стали помічати в компанії дівчат. Акторка мала романи з відомими моделями, зокрема зі Стеллою Максвелл – їхні стосунки тривали два роки.

У 2016 році американська акторка здійснила камінг-аут і стала відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію та любов до жінок.

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