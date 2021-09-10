Группa DZIDZIO отримала іменну табличку на Площі зірок у свій день народження (фото)

Святкова подія збіглася з днем народження колективу, який був утворений в 2009-му році Михайлом Хомою. Дивіться яскравий фоторепортаж з відкриття

DZIDZIO отримав власну табличку на "Площі зірок" / Фото: instagram.com/dzidzio

Михайло Хома, котрий знявся в новій українській комедії "Де гроші", на своїй сторінці в Instagram поділився світлинами з церемонії, яка пройшла в центрі Києва. Він зазначив, що дуже радий отримати такий знаковий подарунок у день народження групи DZIDZIO.

Сьогодні ми отримали кращий подарунок до дня народження DZIDZIO – іменну зірку на Площі зірок! Нам дуже приємно! Хочу подякувати всім, хто був, є і буде з нами! Ви наші, а ми ваші, – написав у пості артист.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Про групу DZIDZIO

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Колектив був заснований в 2009-му році, до речі, за підтримки Кузьми "Скрябіна". Група навіть виконала відому пісню артиста – "Старі фотографії". А після Андрій Кузьменко написав для DZIDZIO трек "Ялта".

18 травня 2013 року відбувся сольний концерт групи DZIDZIO на стадіоні "Арена Львів", який відвідали близько 25 000 глядачів.

Сьогодні однією з найпопулярніших пісень групи в YouTube-каналі DZIDZIO є "Я Міліонер" – більше 16 млн переглядів.

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На Площі зірок у Києві вже відзначилися діячі театру і кіно, спорту і музики. Серед них: The HARDKISS, Оля Полякова, ВВ, Анна Різатдінова, Олександр Пономарьов, NK, Ірма Вітовська, Андрій Шевченко, MONATIK, Друга Ріка, Ахтем Сейтаблаєв та інші.

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