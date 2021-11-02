Зірки зійшлися: у Олега Винника з'явилася фаворитка на шоу Маска

У шоу "Маска" з'явилася нова героїня, яка вкрала серце Олега Винника / Фото: телеканал "Україна"
Це точно найреалістичніша маска сезону! Та схоже, що під загрозливим виглядом Горили ховається справжня доброта.
У другому ефірі на сцені гіпершоу "Маска" вона вразила глядачів неймовірним виконанням пісні I Have Nothing Вітні Г'юстон, а під час виступу Горили на екрані з'явилося фото Олега Винника.
Невже учасниця присвятила цю композицію улюбленцю всіх жінок України?
Це просто шок! Таких жіночних горил я ще не зустрічав, – заявив Винник в ефірі телеканалу "Україна" і попрямував на сцену.
Дивіться виступ Горили у другому випуску шоу "Маска"
Оля Полякова пожартувала, що на проєкті склалася нова пара, а ведучий Володимир Остапчук вирішив кумедно прокоментувати цей союз:
Їхні серця зараз битимуться вдвічі швидше. Він світленький, вона темна. Він сильний, вона теж не слабка. Він просто розвернувся до неї, взяв її за талію і вони поїхали у свій 4-поверховий зоопарк.
DZIDZIO теж не відставав від колег, порівнявши учасницю гіпершоу "Маска" із героїнею однієї з найпопулярніших пісень Винника.
Вила на місяць молода Горилиця, – сказав DZIDZIO і вигукнув: Цілуйтесь! Гірко!
І вони таки поцілувалися. Такий публічний романтичний жест змусив Горилу засоромитись.
У нас вже дві пари є – DZIDZIO та Жирафа, Олег та Горила. Залишився один незайманий у нас Андрюшечка (Андрій Данилко – ред.). Але ми і тобі когось знайдемо! – пожартувала Оля Полякова.
Ну а яка зірка може ховатися у цьому оригінальному образі? Дивіться новий сезон найпопулярнішого і найтаємничішого на українському телебаченні та в усьому світі шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна".
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