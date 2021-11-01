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Оля Полякова назвала імена головних скандалісток в українському шоу-бізнесі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
1 листопада, 15:35
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Минулої суботи телеканал "Україна" показав другий випуск нового сезону улюбленого шоу українців "Маска". Безліч здогадів та сумнівів у детективів викликав Скандал
Оля Полякова в ефірі шоу "Маска" назвала імена головних скандалісток країни
Оля Полякова в ефірі шоу "Маска" назвала імена головних скандалісток країни / Фото: телеканал "Україна"

У другому ефірі "Маски" зіркові детективи гіпершоу озвучили свої припущення щодо того, хто ховається під неймовірними костюмами. Так Оля Полякова припустила, які зірки можуть бути під маскою Скандала. Хто ж вони головні скандалісти країни за версією детектива?

Під час другого ефіру популярного шоу "Маска" на сцені з'явився епатажний учасник сезону – Скандал. Зірковий детектив проєкту Оля Полякова відразу почала згадувати відомих людей, імена яких були причетні до скандалів.

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Висока і худа – це може бути Маша Єфросиніна, проте вона у скандалах помічена не була. Підказки проговорює російською, це означає, що Скандал не володіє українською мовою, може бути Світлана Лобода, Лоліта, Слава Камінська чи Монро, – озвучила версії Оля Полякова.

Скандал на шоу "Маска"
Скандал на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Скандал поділився першими підказками, в яких розповів, що в житті займається тим, за що раніше надали б анафемі і назвав загадкові імена чоловіків: Сергій та Юрій. А далі вразив глядачів своїм виступом та неймовірним вокалом.

Дивіться виступ Скандала у другому випуску шоу "Маска":

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Після цього у зіркових детективів грандіозного проєкту версій побільшало.

Я думаю, що під маскою може ховатись Оля Горбачова. Пояснюю свою думку – вона раніше працювала журналісткою, брала скандальні інтерв’ю. До того ж зараз вона займається тим, за що раніше б придали анафемі – Оля Горбачова веде курси з розвитку жіночої сексуальності, – сказала Полякова.

Проте Олег Винник не розділив думки своєї колеги, адже Скандал продемонстрував неймовірні вокальні дані, чого до сьогодні не робила Оля Горбачова.

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Коли наша учасниця заспівала, я почула співачку і думаю, що впізнала її – це Слава Камінська, – зазначила Оля Полякова в ефірі телеканалу "Україна". – Ще це може бути Світлана Лобода, тому що у неї гарно розвинений грудний регістр, вона може співати високі ноти – схоже!

А чи є серед цих версій правильна – глядачі дізнаються у нових випусках улюбленого шоу "Маска".

Дивіться нові випуски другого сезону найпопулярнішого і найтаємничішого на українському телебаченні та в усьому світі шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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