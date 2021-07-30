Арнольду Шварценеггеру – 73: цікаві факти і правила життя "залізного Арні"

Американський культурист, підприємець, актор, політик-республіканець, 38-й губернатор Каліфорнії сьогодні святкує 74-й день народження

До 30 років він став мільйонером, у 37 – зіркою кінематографу після ролі в "Термінаторі", а в 56 років вирішив балотуватися на пост губернатора Каліфорнії – життя Арнольда Шварценеггера наповнене грандіозними подіями й поворотами. Досі він є прикладом наслідування для мільйонів, включаючи молоде покоління. Але головне – Арнольд Шварценеггер на власному прикладі показує, як можна "зробити себе самому". І зараз ми детальніше про це розповімо.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Шварценеггер вшанував пам'ять легенди з Макіївки.

Арнольд Шварценеггер: біографія

Арнольд Шварценеггер народився в Австрії 1947 року. З 14 років він займався культуризмом, 1967 року у віці 20 років завоював титул "Містер Всесвіт", ставши наймолодшим переможцем за всю історію конкурсу. А вже наступного року майбутній актор переїхав до США. В Америці Шварценеггер продовжив завойовувати різні титули з культуризму, а 1970 року вперше з'явився на великому екрані у фільмі "Геркулес в Нью-Йорку".

Однак цей і наступні кілька фільмів не принесли великої слави молодому акторові. Ситуація змінилася 1976 року з виходом на екрани картини "Залишайся голодним", за роботу в якій Арнольд отримав премію "Золотий глобус" в номінації "Кращий дебют". Одним з перших справжніх успіхів Шварценеггера стали картини "Конан-варвар", що вийшов на екрани 1982 року, і наступний за ним "Конан-руйнівник". Фантастичний бойовик "Термінатор" Джеймса Кемерона, який вийшов на екрани 1984 року, став однією з найкращих фантастичних стрічок того року. Образ супергероя Шварценеггер втілив і в кількох наступних картинах: "Коммандос", "Хижак", "Людина, що біжить", кожна з яких мала успіх у глядачів.

1991 року на екрани вийшло продовження трилогії про машини з майбутнього – "Термінатор 2: Судний день", який зібрав понад півмільярда доларів у кінопрокаті, залишивши позаду всі попередні роботи Шварценеггера.

У комедіях "Близнюки", "Дитсадівський поліцейський", "Джуніор", "Правдива брехня" Арнольду Шварценеггеру вдалося відійти від амплуа супергероя.

У другій половині 90-х Шварценеггер переніс дві складні операції на серці і деякий час не знімався. 2003 року вийшов фільм "Термінатор 3: повстання машин", після якого актор пішов з кіноіндустрії.

У серпні 2003 року Арнольд Шварценеггер оголосив про намір балотуватися на пост губернатора Каліфорнії, а в жовтні переміг на дострокових губернаторських виборах в Каліфорнії від Республіканської партії. Шварценеггер став 38-м губернатором цього штату і першим губернатором штату, який народився за межами США, з часу ірландця Джона Дауні, обраного 1862 року. 2006 року переобрався на другий термін. Губернаторські повноваження Шварценеггера минули 3 січня 2011 року.

Голлівудська зірка також прославився своїм прагненням до захисту навколишнього середовища. Він став ініціатором введення найжорсткіших вимог по контролю над викидами парникових газів з усіх, що досі існували в США. Губернатор Каліфорнії вжив низку заходів щодо підвищення енергоефективності штату.

АКтор Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images

У лютому 2011 року Арнольд Шварценеггер заявив, що повертається в кіно після семирічної паузи в акторській кар'єрі. Ще будучи губернатором, Арнольд з'явився в невеликій ролі у фільмі Сильвестра Сталлоне "Нестримні" (2010). 2011 року Шварценеггер брав участь в зйомках фільмів "Нестримні 2" і "Останній рубіж".

2013 року вийшов фільм "План втечі", в якому разом зі Шварценеггером одну з головних ролей виконав інший знаменитий актор – Сильвестр Сталлоне. У квітні 2014 року актор приступив до фільмування фантастичного бойовика "Термінатор: Генезис", прем'єра якого відбулася в липні 2015 року.

У березні 2018 року Шварценеггеру зробили ще одну операцію на серці. На щастя, все минуло успішно, хоч лікарі і були готові до того, що заміна клапана може закінчитися невдачею.

Цікаві факти з життя "Залізного Арні":

До 30 років Арнольд Шварценеггер став мільйонером. Його статки збільшилися завдяки вдалим вкладенням. Він відкрив бізнес щодо поштових розсилок, заснував будівельну компанію Pumping Bricks і зайнявся нерухомістю. Серцевиною його фінансової імперії є компанія Oak Productions, через яку проходять відрахування від кіностудій, відсотки з продажу коміксів і відеоігор.

У липні 2011 року в рідному будинку Шварценеггера в Австрії відкрився музей. У музеї зібрана колекція скульптурних зображень колишнього культуриста, а також особистих речей молодого Шварценеггера, включаючи його дитяче ліжечко. Потрапив до музею і мотоцикл з відомої сцени у фільмі "Термінатор", де він зіграв головну роль.

У жовтні 2012 року вийшла книги мемуарів Шварценеггера – "Згадати все: моя неймовірно правдива історія життя".

Арнольд Шварценеггер був одружений з племінницею колишнього президента США Джона Кеннеді – Марією Шрайвер. У шлюбі народилося четверо дітей. Проте 1 липня 2011 року Марія Шрайвер подала до вищого суду Лос-Анджелеса заяву про розлучення, де говорилося про "невиправні розбіжності" з чоловіком. А ще в травні того ж року стало відомо, що Арнольд Шварценеггер визнав, що є батьком дитини домробітниці, яка пропрацювала у родині трохи більше 20 років.

Арнольд Шварценеггер з ексдружиною та дітьми / Фото: Getty Images

Правила життя Арнольда Шварценеггера

Знаменитий актор вважає: дуже важливо розуміти свої бажання і ясно їх уявляти. А також багато працювати і спати "швидше".

Фото: facebook.com/daugule

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