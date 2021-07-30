Арнольду Шварценеггеру – 74: интересные факты и правила жизни "железного Арни"

Американский культурист, предприниматель, актер, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии сегодня празднует 74-й день рождения

К 30 годам он стал миллионером, к 37-ми – звездой кинематографа после роли в "Терминаторе", а в 56 лет решил баллотироваться на пост губернатора Калифорнии – жизнь Арнольда Шварценеггера наполнена грандиозными событиями и поворотами. До сих пор он является примером подражания для миллионов, включая молодое поколение. Но главное – Арнольд Шварценеггер на собственном примере показывает, как можно "сделать себя самому". И сейчас мы подробнее об этом расскажем.

Напомним, что совсем недавно Шварценеггер почтил память легенды из Макеевки.

Арнольд Шварценеггер: биография

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. С 14 лет он занимался культуризмом, в 1967 году в возрасте 20 лет завоевал титул "Мистер Вселенная", став самым молодым победителем за всю историю конкурса. А уже в следующем году будущий актер переехал в США. В Америке Шварценеггер продолжил завоевывать различные титулы по культуризму, а 1970 году впервые появился на большом экране в фильме "Геркулес в Нью-Йорке".

Однако этот и последующие несколько фильмов не принесли большой славы молодому актеру. Ситуация изменилась в 1976 году с выходом на экраны картины "Оставайся голодным", за работу в которой Арнольд получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший дебют". Одним из первых настоящих успехов Шварценеггера стали картины "Конан-варвар", вышедший на экраны в 1982 году, и последовавший за ним "Конан-разрушитель". Фантастический боевик "Терминатор" Джеймса Кэмерона, вышедший на экраны в 1984 году, стал одной из лучших фантастических лент того года. Образ супергероя Шварценеггер воплотил и в нескольких последующих картинах: "Коммандос", "Хищник", "Бегущий человек", каждая из которых пользовалась успехом у зрителей.

В 1991 году на экраны вышло продолжение трилогии о машинах из будущего – "Терминатор 2: Судный день", собравшее более полумиллиарда долларов в кинопрокате, оставив позади все предыдущие работы Шварценеггера.

В комедиях "Близнецы", "Детсадовский полицейский", "Джуниор", "Правдивая ложь" Арнольду Шварценеггеру удалось отойти от амплуа супергероя.

Во второй половине 90-х Шварценеггер перенес две сложные операции на сердце и некоторое время не снимался. В 2003 году вышел фильм "Терминатор 3: восстание машин", после которого Арнольд Шварценеггер ушел из киноиндустрии.

В августе 2003 года Арнольд Шварценеггер объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Калифорнии, а в октябре победил на досрочных губернаторских выборах в Калифорнии от Республиканской партии. Шварценеггер стал 38-м губернатором этого штата и первым губернатором штата, родившимся за пределами США, со времени ирландца Джона Дауни, избранного в 1862 году. В 2006 году переизбрался на второй срок. Губернаторские полномочия Шварценеггера истекли 3 января 2011 года.

Голливудская звезда также прославился своим стремлением к защите окружающей среды. Он стал инициатором введения самых жестких требований по контролю над выбросами парниковых газов из всех, до сих пор существовавших в США. Губернатор Калифорнии принял ряд мер по повышению энергоэффективности штата.

Актер Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images

В феврале 2011 года Арнольд Шварценеггер заявил, что возвращается в кино после семилетней паузы в актерской карьере. Еще будучи губернатором, он появился в небольшой роли в фильме Сильвестра Сталлоне "Неудержимые" (2010). В 2011 году Шварценеггер участвовал в съемках фильмов "Неудержимые 2" и "Последний рубеж".

В 2013 году вышел фильм "План побега", в котором вместе со Шварценеггером одну из главных ролей исполнил другой знаменитый актер — Сильвестр Сталлоне. В апреле 2014 года актер приступил к съемкам фантастического боевика "Терминатор: Генезис", премьера которого состоялась в июле 2015 года.

В марте 2018 года Арнольду Шварценеггеру сделали еще одну операцию на сердце. Врачи были готовы к тому, что замена клапана может закончиться неудачей, но, к счастью, все прошло успешно.

Интересные факты из жизни "Железного Арни":

К 30 годам Арнольд Шварценеггер стал миллионером. Его состояние умножилось благодаря удачным вложениям. Он открыл бизнес по почтовым рассылкам, основал строительную компанию Pumping Bricks и занялся недвижимостью. Сердцевиной его финансовой империи является компания Oak Productions, через которую проходят отчисления от киностудий, проценты с продаж комиксов и видеоигр.

В июле 2011 года в родном доме Шварценеггера в Австрии открылся музей. В музее собрана коллекция скульптурных изображений бывшего культуриста, а также личных вещей молодого Шварценеггера, включая его детскую кроватку. Попал в музей и мотоцикл из известной сцены в фильме "Терминатор", где он сыграл главную роль.

В октябре 2012 года вышла книги мемуаров Шварценеггера – "Вспомнить все: моя невероятно правдивая история жизни".

Арнольд Шварценеггер был женат на племяннице бывшего президента США Джона Кеннеди – Марии Шрайвер. В браке родилось четверо детей: две дочери и два сына. Однако 1 июля 2011 года Мария Шрайвер подала в высший суд Лос-Анджелеса заявление о разводе, где говорилось о "неисправимых разногласиях" с супругом. А еще в мае того же года стало известно, что Арнольд Шварценеггер признал, что является отцом ребенка домработницы, проработавшей у семьи чуть более 20 лет.

Арнольд Шварценеггер с экс-супругой и детьми / Фото: Getty Images

Правила жизни Арнольда Шварценеггера

Знаменитый актер считает: очень важно понимать свои желания и ясно их представлять. А также много работать и спать "быстрее".

Фото: facebook.com/daugule

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