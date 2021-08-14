В Одесі стартує ОМКФ-2021: підготовка до церемонії відкриття в фото

Цього року кінофестиваль знову відбудеться в офлайн-форматі. Церемонія відкриття розпочнеться о 17:00 в Одеському національному академічному театрі опери та балету

В Одесі стартує міжнародний фестиваль кіно / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль за традицією розпочнеться з театру. Тут старанно готувалися до прибуття гостей і зірок, які ось-ось пройдуться червоною доріжкою.

Реклама

На всіх учасників кіносвята чекають вісім днів незабутньої атмосфери, зустріч з улюбленими акторами і більше 50 кінострічок.

14 серпня в Одесі відкривається ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/stories/odesa_film_festival

У цьому році фестиваль приурочений до 30-річчя Незалежності України, а значить – фокус на українське кіно.

Реклама

Підготовка до ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/stories/odesa_film_festival

Ведучими церемоній відкриття і закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю стануть Яніна Соколова та Олег Панюта, які вже кілька років поспіль проводять урочистості в рамках фестивалю.

Яніна Соколова та Олег Панюта / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Як ми вже зазначили, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль сфокусований на українському кіно, а отже переможців цього року визначатимуть саме в Національному конкурсі. Але на ОМКФ будуть представлені і закордонні картини.

Реклама

Фільмом-закриттям 12-го ОМКФ стане стрічка Малюк Чарлі Чапліна, котрій цього року виповнюється 100 років. Показ фільму відбудеться в заключний день фестивалю 21 серпня на Потьомкінських сходах. Безкоштовний показ буде супроводжувати Одеський симфонічний оркестр.

Церемонію відкриття ОМКФ-2021 можна подивитися онлайн:

Ще новини по темі: