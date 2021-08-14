В Одесі стартує ОМКФ-2021: підготовка до церемонії відкриття в фото

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль за традицією розпочнеться з театру. Тут старанно готувалися до прибуття гостей і зірок, які ось-ось пройдуться червоною доріжкою.
На всіх учасників кіносвята чекають вісім днів незабутньої атмосфери, зустріч з улюбленими акторами і більше 50 кінострічок.
У цьому році фестиваль приурочений до 30-річчя Незалежності України, а значить – фокус на українське кіно.
Ведучими церемоній відкриття і закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю стануть Яніна Соколова та Олег Панюта, які вже кілька років поспіль проводять урочистості в рамках фестивалю.
Як ми вже зазначили, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль сфокусований на українському кіно, а отже переможців цього року визначатимуть саме в Національному конкурсі. Але на ОМКФ будуть представлені і закордонні картини.
Фільмом-закриттям 12-го ОМКФ стане стрічка Малюк Чарлі Чапліна, котрій цього року виповнюється 100 років. Показ фільму відбудеться в заключний день фестивалю 21 серпня на Потьомкінських сходах. Безкоштовний показ буде супроводжувати Одеський симфонічний оркестр.
Церемонію відкриття ОМКФ-2021 можна подивитися онлайн:
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