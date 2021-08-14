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В Одесі стартує ОМКФ-2021: підготовка до церемонії відкриття в фото

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
14 серпня, 16:40
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Цього року кінофестиваль знову відбудеться в офлайн-форматі. Церемонія відкриття розпочнеться о 17:00 в Одеському національному академічному театрі опери та балету
В Одесі стартує міжнародний фестиваль кіно
В Одесі стартує міжнародний фестиваль кіно / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль за традицією розпочнеться з театру. Тут старанно готувалися до прибуття гостей і зірок, які ось-ось пройдуться червоною доріжкою.

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На всіх учасників кіносвята чекають вісім днів незабутньої атмосфери, зустріч з улюбленими акторами і більше 50 кінострічок.

14 серпня в Одесі відкривається ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/stories/odesa_film_festival

У цьому році фестиваль приурочений до 30-річчя Незалежності України, а значить – фокус на українське кіно.

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Підготовка до ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/stories/odesa_film_festival

Ведучими церемоній відкриття і закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю стануть Яніна Соколова та Олег Панюта, які вже кілька років поспіль проводять урочистості в рамках фестивалю.

Яніна Соколова та Олег Панюта
Яніна Соколова та Олег Панюта / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Як ми вже зазначили, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль сфокусований на українському кіно, а отже переможців цього року визначатимуть саме в Національному конкурсі. Але на ОМКФ будуть представлені і закордонні картини.

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Фільмом-закриттям 12-го ОМКФ стане стрічка Малюк Чарлі Чапліна, котрій цього року виповнюється 100 років. Показ фільму відбудеться в заключний день фестивалю 21 серпня на Потьомкінських сходах. Безкоштовний показ буде супроводжувати Одеський симфонічний оркестр.

Церемонію відкриття ОМКФ-2021 можна подивитися онлайн:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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