В Одессе стартует ОМКФ-2021: подготовка к церемонии открытия в фото

12-й Одесский международный кинофестиваль по традиции начнется с театра. Здесь старательно готовились к прибытию гостей и звезд, которые вот-вот пройдутся по красной дорожке.
После всех участников кинопраздника ждут восемь дней незабываемой атмосферы, встреча с любимыми актерами и более 50 кинолент.
В этом году фестиваль приурочен к 30-летию Независимости Украины, а значит – фокус на украинское кино.
Ведущими церемоний открытия и закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля станут Янина Соколова и Олег Панюта, которые уже несколько лет подряд проводят торжества в рамках фестиваля.
Как мы уже отметили, 12-й Одесский международный кинофестиваль сфокусирован на украинском кино, а следовательно победителей этого года будут определять именно в Национальном конкурсе. Но на ОМКФ будут представлены и зарубежные картины.
Фильмом-закрытием 12-го ОМКФ станет лента Малыш Чарли Чаплина, которой в этом году исполняется 100 лет. Показ фильма состоится в заключительный день фестиваля 21 августа на Потемкинской лестнице. Бесплатный показ будет сопровождать Одесский симфонический оркестр.
Церемонию открытия ОМКФ-2021 можно посмотреть онлайн:
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