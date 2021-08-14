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В Одессе стартует ОМКФ-2021: подготовка к церемонии открытия в фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
14 августа, 16:40
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В этом году кинофестиваль снова состоится в офлайн-формате. Церемония открытия начнется в 17:00 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета
В Одессе стартует международный фестиваль кино
В Одессе стартует международный фестиваль кино / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одесский международный кинофестиваль по традиции начнется с театра. Здесь старательно готовились к прибытию гостей и звезд, которые вот-вот пройдутся по красной дорожке.

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После всех участников кинопраздника ждут восемь дней незабываемой атмосферы, встреча с любимыми актерами и более 50 кинолент.

14 августа в Одессе открывается ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/stories/odesa_film_festival

В этом году фестиваль приурочен к 30-летию Независимости Украины, а значит – фокус на украинское кино.

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Подготовка к ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/stories/odesa_film_festival

Ведущими церемоний открытия и закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля станут Янина Соколова и Олег Панюта, которые уже несколько лет подряд проводят торжества в рамках фестиваля.

Янина Соколова и Олег Панюта
Янина Соколова и Олег Панюта / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Как мы уже отметили, 12-й Одесский международный кинофестиваль сфокусирован на украинском кино, а следовательно победителей этого года будут определять именно в Национальном конкурсе. Но на ОМКФ будут представлены и зарубежные картины.

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Фильмом-закрытием 12-го ОМКФ станет лента Малыш Чарли Чаплина, которой в этом году исполняется 100 лет. Показ фильма состоится в заключительный день фестиваля 21 августа на Потемкинской лестнице. Бесплатный показ будет сопровождать Одесский симфонический оркестр.

Церемонию открытия ОМКФ-2021 можно посмотреть онлайн:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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