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У королеви Летиції стався курйоз із сукнею: відреагувала по-королівськи

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 травня, 15:45
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Навіть у королів іноді трапляються курйози! Королева Іспанії Летиція теж потрапила у кумедну ситуацію із сукнею на одній із церемоній нагородження
З королевою Іспанії Летицією стався курйоз
З королевою Іспанії Летицією стався курйоз / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Іспанська королева відома всім своїм витонченим стилем та вмінням підбирати гармонійні вбрання. У гардеробі представниця монархії має і кутюр, і мас-маркет, і навіть вишиту вручну українську вишиванку.

Але іноді з нарядами королеви все ж таки трапляються деякі курйозні ситуації. Так і на засіданні Королівської ради у справах інвалідів, куди королева Летиція приїхала на церемонію нагородження.

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Королева Іспанії вибрала сукню від Mango
Королева Іспанії вибрала сукню від Mango / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Для свого походження дружина короля Філіпа обрала чорно-білу сукню з широким поясом від популярного бренду Mango, вартість якого всього лише 75 євро. Образ королева Летиція доповнила класичними чорними човниками – лук вийшов дуже стриманим і лаконічним.

Під час церемонії нагородження виявилося, що одна з учасниць заходу теж прийшла у такій самій сукні. Здавалося б, ситуація патова! Але монарша особа відреагувала справді по-королівськи: вона пожартувала з ситуації, обійняла свою "суперницю" і зробила з нею спільне фото.

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Королева Летиція та учасниця заходу прийшли в однакових вбраннях
Королева Летиція та учасниця заходу прийшли в однакових вбраннях / Фото: twitter.com/CasaReal

Нагадаємо, що іспанська королівська сім'я стала на бік України у війні з Росією. Раніше королева Іспанії Летиція порушила протокол, щоб підтримати Україну.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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