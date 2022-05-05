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У королевы Летиции случился курьез с платьем: отреагировала по-королевски

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 15:45
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Даже у королев иногда случаются курьезы! Королева Испании Летиция тоже попала в забавную ситуация с платьем на одной из церемоний награждения
С королевой Испании Летицией случился курьез
С королевой Испании Летицией случился курьез / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Испанская королева известна всем своим утонченным стилем и умением подбирать гармоничные наряды. В гардеробе у представительницы монархии есть и кутюр, и масс-маркет, и даже вышитая вручную украинская вышиванка.

Но иногда с нарядами королевы все же случаются некоторые курьезные ситуации. Так и произошло на заседании Королевского совета по делам инвалидов, куда королева Летиция приехала на церемонию награждения.

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Королева Испании выбрала платье от Mango
Королева Испании выбрала платье от Mango / Фото: instagram.com/casarealdeespana/

Для своего выхода в свет супруга короля Филиппа выбрала черно-белое платье с широким поясом от популярного бренда Mango, стоимость которого всего лишь 75 евро. Образ королева Летиция дополнила классическими черными лодочками – лук получился очень сдержанным и лаконичным.

Во время церемонии награждения оказалось, что одна из участниц мероприятия тоже пришла в таком же платье. Казалось бы ситуация патовая! Но монаршая особа отреагировала действительно по-королевски: она пошутила над ситуацией, обняла свою "соперницу" и сделала с ней общее фото.

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Королева Летиция и участница мероприятия пришли в одинаковых нарядах
Королева Летиция и участница мероприятия пришли в одинаковых нарядах / Фото: twitter.com/CasaReal

Напомним, что испанская королевская семья встала на сторону Украины в войне с Россией. Ранее королева Испании Летиция нарушила протокол, чтобы поддержать Украину.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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