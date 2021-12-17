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Дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман виховує дітей у строгості: Я поганий поліцейський

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 13:33
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Відома журналістка розповіла, яких правил дотримується у вихованні своїх дітей. З доньками вона намагається вибудувати поважні стосунки
Алеся Бацман розповіла, як виховує дітей
Алеся Бацман розповіла, як виховує дітей / Фото: instagram.com/alesiabatsman

У Дмитра Гордона та Олесі Бацман у шлюбі народилися троє дочок: Санта, Аліса та Ліана. Будучи багатодітними батьками, їм багато часу доводиться приділяти дітям.

Журналістка зізнається, що у неї вже сформувався цілий список правил, якими вона керується у спілкуванні із дівчатками.

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Я досить строга, тому що у нас тато дуже добрий, тому мені доводиться часто бути поганим поліцейським, – ділиться Бацман в інтерв'ю "DOROTYE".

Олеся переконана, що для створення поважних стосунків між батьками та дітьми потрібно використовувати метод заохочення та покарання.

Я не даю грати в планшеті та дивитися мультики стільки, скільки хочеться, не даю солодкого багато. Це найперші правила життя, які захищають дитину від поганих впливів та від того, що може зашкодити її здоров'ю, – каже журналістка.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман виховують трьох спільних дочок
Дмитро Гордон та Олеся Бацман виховують трьох спільних дочок / Фото: instagram.com/alesiabatsman

На її думку, головне не забувати про винагороду для дітей, яка їх мотивуватиме на корисні та добрі вчинки.

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Навіть найменша дитина, по суті, доросла, розуміюча і адекватна людина. Потрібно спочатку вибудовувати відносини з нею на основі взаємної поваги, а не сюсюкати. З одного боку, дітей потрібно у чомусь обмежувати, а з іншого боку – мотивувати. Не можна лише забороняти, – вважає Алеся Бацман.

У сім'ї Алесі та Дмитра дітей заохочують пінними та піжамними вечірками, а також спільним переглядом фільмів.

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