Дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман виховує дітей у строгості: Я поганий поліцейський

У Дмитра Гордона та Олесі Бацман у шлюбі народилися троє дочок: Санта, Аліса та Ліана. Будучи багатодітними батьками, їм багато часу доводиться приділяти дітям.
Журналістка зізнається, що у неї вже сформувався цілий список правил, якими вона керується у спілкуванні із дівчатками.
Я досить строга, тому що у нас тато дуже добрий, тому мені доводиться часто бути поганим поліцейським, – ділиться Бацман в інтерв'ю "DOROTYE".
Олеся переконана, що для створення поважних стосунків між батьками та дітьми потрібно використовувати метод заохочення та покарання.
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Я не даю грати в планшеті та дивитися мультики стільки, скільки хочеться, не даю солодкого багато. Це найперші правила життя, які захищають дитину від поганих впливів та від того, що може зашкодити її здоров'ю, – каже журналістка.
На її думку, головне не забувати про винагороду для дітей, яка їх мотивуватиме на корисні та добрі вчинки.
Навіть найменша дитина, по суті, доросла, розуміюча і адекватна людина. Потрібно спочатку вибудовувати відносини з нею на основі взаємної поваги, а не сюсюкати. З одного боку, дітей потрібно у чомусь обмежувати, а з іншого боку – мотивувати. Не можна лише забороняти, – вважає Алеся Бацман.
У сім'ї Алесі та Дмитра дітей заохочують пінними та піжамними вечірками, а також спільним переглядом фільмів.
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