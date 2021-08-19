Меттью Перрі вже 52! Ми згадали 12 яскравих цитат Чендлера Бінга з "Друзів"

Цього року Меттью Перрі знову повернувся до своєї ролі веселого і жартівливого Чендлера Бінга, коли вийшов спецепізод "Друзі: Возз'єднання".
Хоча актор також знявся в ряді повнометражних фільмів, включаючи "Татові знову 17" і "Поспішиш – людей насмішиш", запам'ятався мільйонам глядачів він саме роллю дивовижного Чендлера. Цей персонаж став невіддільною частиною життя самого актора, і багато в чому вони дійсно схожі.
У день народження актора ми вирішили згадати найсмішніші і яскраві фрази його персонажа, які точно викличуть у вас усмішку.
Дивна річ: Дональд Дак не надягав штанів, але, виходячи з душу, обв'язувався рушником... Питається, чому?
Чендлер: Що у нас тут? Журнали, пончик ... Презервативи?
Джо: Ми ж не знаємо, скільки просидимо тут в цей раз! Можливо, нам доведеться заново населити Землю...
Чендлер: І презервативи нам в цьому допоможуть?
Кеті: "Чендлер, у тебе відмінне волосся!"
Чендлер: "Спасибі, я сам їх вирощую"
Дженіс: "Який тісний світ!"
Чендлер: "І тим не менше я ніколи не зустрічався з Бейонсе".
Джо: "Знаєш, що я роблю, коли мені потрібно зробити знімок для резюме?"
Чендлер: "Береш у мене гроші?"
Це сайт, де ми познайомилися – музей Гуггенхайма. Їй подобається живопис, а мені – смішні прізвища.
Уперше в житті у мене нормальні стосунки з жінкою. Не можу ж я їх зіпсувати, сказавши правду?
Сьогодні неділя, по неділях я не рухаюся.
Ніхто не знає, що болючіше – народити дитину або отримати удар між ніг... Тому що жодна людина на світі не зазнала і того, і іншого.
Моніка: "Ну чому у тебе рідня з Шотландії?!"
Чендлер: "А чому у тебе рідня – Росс?!"
Пам'ятаю, була у мене одна недотрога... так і не доторкнувся.
Усе моє життя – це одне велике лесбійське весілля.
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